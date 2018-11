L' anno che verrà | si accendono a Bologna le luminarie con il testo della

Le tensioni sui mercati hanno ridotto di 145 miliardi il valore della ricchezza finanziaria delle famiglie : "La situazione finanziaria complessiva delle famiglie italiane rimane solida. La ricchezza è elevata nel confronto internazionale, il grado di indebitamento è tra i più bassi nell'area dell'euro e concentrato presso i nuclei con maggiori capacità di sostenerne l'onere". La diagnosi è contenuta nel Rapporto sulla stabilità finanziaria delle famiglie, secondo cui tuttavia "il calo dei prezzi delle ...

L’amica geniale - Ludvica Nasti e la vittoria contro leucemia : ‘Quella volta che mi hanno tagliato i capelli’ : Ha superato 8mila piccole rivali e alla fine il regista Saverio Costanzo ha scelto lei, Ludovica Nasti, per dare il volto a Lia, una delle protagoniste della fiction “L’amica geniale” tratta dai bestsellers di Elena Ferrante, in onda su Rai 1 e Timvision dal 27 novembre. Sul set ha dovuto affrontare momenti complicati, come la sveglia alle 6 del mattino, l’insegnante privato il pomeriggio per non restare indietro con il ...

Grande Fratello Vip - eliminata Jane Alexander che rivede Elia Fongaro : i baci appassionati che hanno un sapore di show : L'attrice italo-britannica eliminata nella dodicesima puntata del reality. L'incontro con l'ex velino

Un bug di Fallout 76 rende invincibili i giocatori che ora stanno cercando a tutti i costi di morire : Normalmente, la "God Mode" in un videogioco può risultare molto divertente e vi permette di scorrazzare per il mondo e spazzare via nemici senza subire alcun danno.Ma cosa succede se vi bloccate in questa modalità in modo permanente contro la vostra volontà? Per un giocatore di Fallout 76, è esattamente quello che è successo - e ora sta implorando la morte, come riporta Eurogamer.net.L'utente Reddit Brogadyn ha segnalato un bug che ha reso il ...

Nissan Renault - il tiranno dell’auto Carlos Ghosn è in galera. Che strano finisca così : di Carblogger Carlos Ghosn (si pronuncia Gon) è l’ultimo imperatore dell’industria dell’auto. Oggi è in galera a Tokyo con l’accusa di false dichiarazioni alla borsa sui suoi compensi (stellari) e di aver utilizzato a scopi personali fondi e benefit della Nissan. Di cui è stato presidente fino al licenziamento odierno e dopo aver lasciato il posto di ceo l’anno scorso a un suo (presunto) delfino giapponese. In tre ...

Banda larga - perché serviranno 30 anni per cablare l’Europa in fibra : (Foto: Telecom Italia media tools) Il Centro di regolamentazione in Europa (Cerre) ha pubblicato nei giorni scorsi un rapporto sullo sviluppo della Banda larga nel vecchio continente. Con questo studio gli autori Richard Feasey, Marc Bourreau e Ambre Nicolle, hanno spiegato come l’attuale livello di fondi pubblici europei sia insufficiente per sostenere il cablaggio a Banda larga. L’ambizioso progetto europeo per la fibra ottica fino a casa ...

«L'anno che verrà» - luminarie per Dalla : BOLOGNA Dedicate a Lucio Dalla, con le parole della canzone-simbolo, L'anno che verrà, che brilleranno sulla fetta di cielo lungo la sua strada. E due anniversari da celebrare: il 40ennale del brano e ...

Primo viaggio negli Stati Uniti? Alcune cose che sicuramente vi sorprenderanno di questa cultura! - Curiosità - news ed informazioni : Ossessione per lo sport universitario In altre parti del mondo, lo sport universitario è considerato un'irrilevanza di basso livello. negli Stati Uniti è roba da milioni di dollari, con stadi ...

Ecco perché le Borse hanno perso 15mila miliardi nel 2018 : La correzione di febbraio e quella in corso hanno ridimensionato la capitalizzazione globale dei listini che in questa fase stanno scontando un marcato rallentamento degli utili societari per il 2019...

Edin Dzeko allontana la data del ritiro : “ho ancora qualche anno buono” : Edin Dzeko ha parlato coi tifosi della Roma attraverso una live chat sui social, il campione bosniaco ha allontanato l’ipotesi ritiro Edin Dzeko ha avuto quest’oggi una sorta di confronto con i tifosi della Roma. Un “faccia a faccia” social, nel quale il calciatore bosniaco ha risposto alle domande dei supporters giallorossi, con alcuni argomenti molto interessanti venuti fuori. Un tifoso ha chiesto quali idee ...

Curling - Europei 2018 : il sogno della finale per l’Italia sfuma all’extra end. Gli azzurri si giocheranno il bronzo con la Germania : Una partita emozionante, equilibrata e combattuta fino all’ultima stone, su cui è però sfumato il sogno di una storica finale per gli azzurri. l’Italia maschile viene sconfitta 9-6 dalla Scozia nella semifinale degli Europei di Curling 2018 e lotterà quindi per la medaglia di bronzo. Questa sera a Tallinn (Estonia) i nostri portacolori hanno messo il cuore sul ghiaccio, dando tutto ciò che avevano e hanno comunque dimostrato di aver raggiunto il ...

Roma - Dzeko : "Non penso al ritiro - ho ancora qualche anno buono" : Edin Dzeko vuole ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali ed è concentrato solo sul presente, anche se l'età inizia a suggerire altre vie: "Non sto pensando al ritiro, ho ancora qualche anno ...

Le elezioni non sono un ingannoEcco perché disturbarsi a votare : Con il crollo dei partiti tradizionali in tutto il mondo e con molti esperti che predicono una crisi della democrazia, il valore delle elezioni come metodo per selezionare da chi e come siamo governati è messo in discussione sempre più spesso. Perché invece dovremmo apprezzare le elezioni Segui su affaritaliani.it

