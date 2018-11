L' analisi La resa dei conti con l' Europa | tutto quello che rischia l' Italia Ecco cosa

notizie.tiscali

: RT @sobbonitutti: @gsaggese84 @taddei76 Ottima analisi. Quella di Corallo è una dichiarazione di resa, politica e soprattutto intellettuale… - tiziRMA : RT @sobbonitutti: @gsaggese84 @taddei76 Ottima analisi. Quella di Corallo è una dichiarazione di resa, politica e soprattutto intellettuale… - lorenzodalai : RT @sobbonitutti: @gsaggese84 @taddei76 Ottima analisi. Quella di Corallo è una dichiarazione di resa, politica e soprattutto intellettuale… - WomanWithPen : RT @sobbonitutti: @gsaggese84 @taddei76 Ottima analisi. Quella di Corallo è una dichiarazione di resa, politica e soprattutto intellettuale… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Il risultato è che l'economia va in panne. L'Istat, pur in un rapporto generoso, per altri versi, con le strategie del governo, ha quantificato questa zavorra e l'indicazione è da brivido. Secondo i ...