“L’albero di Natale non si fa così” Dopo tanti anni di dubbi amletici e discussioni

(Di venerdì 23 novembre 2018) Amanti delunitevi ed ascoltate: Nuntio vobis, gaudium magnum, habemus (finalmente) la formula perfetta per decorare l’albero di. Ad illuminarci è l’interior designer Francesco Bilotti che, tramite un video caricato sulla sua pagina Instagram, mostra come dovrebbe essere fatto. L’interior designer ha poi spiegato ad HouseBeautiful.com che “lo si è sempre fatto nel modo sbagliato. La maggior parte delle persone, infatti, inizia dai rami più bassi e poi posa le luci attorno all’albero, facendosi strada fino in cima, mentre queste dovrebbero essere appese verticalmente. In questo modo ogni punto dell’albero, da un ramo all’altro, brillerà”.Bilotto ha poi fornito maggiori dettagli ai suoi utenti, consigliando loro di “evitare di nascondere le luci dietro i rami e di iniziare dalla cima dell’albero con la fine del ...