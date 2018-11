La prova del cuoco | Elisa Isoardi sbaglia in diretta e cita la Clerici

Ambiente. Regione Lazio : Giunta approva delibera “Plastic Free” : “Nel 2019 abbiamo l’obiettivo di eliminare la plastica in tutto il sistema regionale: sarà una fase complessa, ma si tratterà di un altro importante tassello per voltare pagina anche su un grande tema, che favorirà la riduzione dei rifiuti e la sostenibilità ambientale. Il Lazio diventerà quindi sempre più Regione plastic Free”. A dichiararlo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che annuncia l’approvazione da parte della Giunta ...

Slittino - Coppa del Mondo 2019 : a Igls ottima prova in Nations Cup di Felderer/Gufler : Si è aperta oggi, con la consueta prova di Nations Cup (una vera e propria qualificazione in vista delle gare ufficiali che assegneranno i punti), la Coppa del Mondo 2019 di Slittino: la prima tappa è in Austria, sul catino di Igls. La Nazionale italiana brilla con la seconda piazza di Leon Felderer e Lukas Gufler nel doppio: i giovanissimi azzurri danno spettacolo e chiudono alle spalle dei russi Kashkin e Korshunov, agguantando la ...

La prova del cuoco – Puntate da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018 – Ricette e rubriche. : Undicesima settimana con la nuova edizione de La prova del cuoco, condotta da Elisa Isoardi con la partecipazione di Ivan Bacchi. Una grande “festa della cucina”, realizzata all’interno di un contenitore di spettacolo e sviluppata nel racconto delle grandi “eccellenze” italiane: dai prodotti della terra a quelli della filiera enogastronomica, spaziando tra Ricette creative ed […] L'articolo La prova del cuoco – Puntate da lunedì 19 a ...

Via libera della Camera al ddl anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito

Manovra - Moscovici : metterà a dura prova il futuro dell'Italia : Continuiamo a credere che questo piano di bilancio rappresenti un rischio per l'economia italiana, le sue imprese, i risparmiatori e i contribuenti, semplicemente perché rischia di aumentare il ...

Sci alpino – Coppa del Mondo - Innerhofer davanti a tutti nella prima prova di Lake Louise : Innerhofer e’ il più veloce nella prima prova di Lake Louise davanti a Mayer e Jansrud Christof Innerhofer ha realizzato il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa maschile di Lake Louise. Il 34enne finanziere altoatesino ha concluso il percorso con il tempo di 1’47”57, sufficiente per mettersi alle spalle l’austriaco Matthias Mayer per 8 centesimi, terza posizione per la sorpresa austrica Otmar Striedinger a ...

Dl Sicurezza - Csm approva parere critico. Laici M5s : due astenuti e un contrario. Donati : “Entra nel campo della politica” : Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato a larga maggioranza (con 19 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti) il parere critico sul Dl Sicurezza. Ma si è spaccato: hanno votato sì tutti i togati, il primo presidente e il Pg della Cassazione, Giovanni Mammone e Riccardo Fuzio. Quattro Laici hanno votato contro: oltre ai due della Lega e ad Alessio Lanzi di Forza Italia, anche Filippo Donati del M5s. Gli altri due in quota ...

prova del fuoco per F35 italiani - ad Amendola esercitazione Tlp : Amendola, Fg,, 21 nov., askanews, - Prova del fuoco per gli F35 italiani, per la prima volta impegnati in un'esercitazione internazionale. Dal 21 novembre al 14 dicembre 2018 è in programma nella base ...

Sms all’amante : come provare l’infedeltà e attribuire la colpa della separazione : Gli sms all’amante sono sufficienti per attribuire la colpa della separazione all’ex coniuge? Al quesito hanno risposto i Giudici della Corte di cassazione, con sentenza n. 5510/2017 – stabilendo che, per attribuire la colpa della separazione e il divorzio con addebito, sono sufficienti i messaggi inviati con l’amante. Vediamo in dettaglio la decisione dei giudici di Piazza Cavour in merito. separazione coniugi: la prova del ...

[L'analisi] L'Italia alla prova del fuoco. La "manovra del popolo" è sotto assedio. E il governo rischia tutto : Le accuse più severe al governo di Roma sono venute dal ministro austriaco e da quello olandese, cioè da due governi che puntano ad aumentare le responsabilità nazionali nella gestione dell'economia ...