La pasionaria Daniela Martani scende in politica | “Subito un progetto di legge per

meteoweb.eu

: RT @riccardomagi: La Commissione diritti umani del Senato, finora presieduta da @LuigiManconi1 e che avrebbe potuto essere affidata a @emma… - daniela_maffa68 : RT @riccardomagi: La Commissione diritti umani del Senato, finora presieduta da @LuigiManconi1 e che avrebbe potuto essere affidata a @emma… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) “La crisi dell’ambientalismo ci pone di fronte alla sfida di riportare l’ecologismo al centro del dibattito politico. L’accresciuta sensibilità sociale alle tematiche sulla tutela degli animali e sulla salvaguardia dell’ambiente hanno assunto un consistente peso nell’opinione pubblica. Serve un soggetto verde per una ripartenza forte e nuova”: lo dichiara in una notache annuncia la sua adesione ad Alleanza Popolare Ecologista (Ape). La “di Alitalia” avrà la delega alla tutela e al benessere degli animali. “L’estinzione del partito dei Verdi e del Movimento Animalista – spiega – ha condotto l’ambientalismo istituzionale a fare più nulla per il Paese, creando una disaffezione generalizzata insulle questioni che riguardano le future generazioni e gli ultimi tra gli ultimi. Il mio impegno a sostegno della questione animale e per ...