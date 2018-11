La manovra nella cena di Bruxelles L’obiettivo di Conte | prendere tempo

Tensioni nella maggioranza Giorgetti nel mirino M5S per la manovra di Bilancio : ROMA Chiama in causa persino Giovanni Malagò e la riforma del Coni, il vicepremier Luigi Di Maio per spiegare perché ieri i suoi deputati puntavano il dito contro Giancarlo Giorgetti, accusato di aver ...

Tassa sulla Coca-Cola - nella manovra spunta un emendato votato da Lega e Movimento 5 Stelle : L'emendamento che non ti aspetti. In commissione finanze è stata approvato un emendamento che prevede di Tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del...

Nella manovra spunta la tassa sulla Coca-Cola : tassare le bevande zuccherate come la Coca-Cola per coprire l'esclusione del regime Irap per le partita Iva fino a 100mila euro. È quanto prevede una proposta M5S-Lega alla manovra, approvata in commissione Finanze e che dovrà essere esaminata dalla commissione Bilancio.L'emendamento, a prima firma dell'esponente 5S Carla Ruocco e sottoscritto da alcuni deputati leghisti, prevede come copertura principale la revisione delle spese ...

Cosa c’è scritto nella lettera inviata dall’Italia all’Ue sulla manovra : Il ministro Giovanni Tria. (Roberto Monaldo / LaPresse) I saldi della manovra non si toccano, ma il debito pubblico calerà grazie alle privatizzazioni. Come anticipato, la lettera con cui il governo italiano ha risposto nella notte alle perplessità manifestate dalla Commissione europea sulla Legge di Bilancio non presenta alcun passo indietro rispetto alle stime di crescita del Pil e a quelle relative alla decisione di portare il rapporto ...

Nelle audizioni parlamentari le voci tecniche - Istat e Ufficio di Bilancio - sui numeri in ballo nella manovra : Per l'Istat l'1,2% di crescita può essere possibile solo se nell'ultimo trimestre il pil arriva allo 0,4%. Dubbiosa anche la Corte dei Conti mentre per l'Ufficio di Bilancio Quota 10 costerebbe un ...