La Lega ha un conflitto d’interessi con l’industria delle sigarette elettroniche? : (Tolga Akmen / AFP) La Lega è quasi riuscita a far approvare un provvedimento giudicato favorevole al l’industria delle sigarette elettroniche, dopo aver ricevuto un finanziamento da un’importante azienda del settore. A svelare il conflitto d’interessi è il quotidiano La Stampa, che in un articolo odierno firmato da Gianluca Paolucci e Michele Sasso racconta di un versamento di circa 75mila euro – avvenuto nel corso dell’ultima campagna ...

La Lega : "Il conflitto di interessi? Non è una priorità". Freno al M5S : "La Lega rispetterà quanto previsto dal contratto di Governo, ma quella legge non è certo una priorità: per avere un sistema di media libero, moderno e vivo è più urgente mettere soldi nel fondo per il pluralismo, rilanciare la Rai e occuparsi di fibra ottica e 5G. Sui tempi del conflitto di interessi Salvini è stato Segui su affaritaliani.it