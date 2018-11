La Lega adesso vuole che il decreto sicurezza passi senza intoppi

agi

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Abbiamo votato per ragion di Stato". I malpancisti nellaspiegano così il via libera compatto del partito di via Bellerio al disegno di legge anticorruzione (i voti a favore sono stati 288, quelli contrari 143, 12 gli astenuti). Resta il malessere - anche da parte di molti amministratori del nord - per delle misure che - si lamenta un esponente del Carroccio - andranno a colpire soprattutto i primi cittadini."Ora chi vorrà fare il sindaco?", si chiede un altro parlamentare. Del resto il partito di Salvini ha accolto con freddezza il via libera al provvedimento che prevede lo stop alla prescrizione. Ma è stato proprio il ministro dell'Interno a dettare la linea ai suoi. Ricompattando il gruppo parlamentare che nel segreto del voto due giorni fa non aveva nascosto il proprio disappunto per l'atteggiamento del Movimento 5 ...