ilfattoquotidiano

: La Francia abbandona Google per ‘Qwant’. Scelta etica? No: è geopolitica - Cascavel47 : La Francia abbandona Google per ‘Qwant’. Scelta etica? No: è geopolitica - TutteLeNotizie : La Francia abbandona Google per ‘Qwant’. Scelta etica? No: è geopolitica - GIGGIONAPOLI : La francia ci guadagna e noi li manteniamo ? Li abbandona anche sul territorio italiano come abbiamo già visto in p… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Si fa presto a dire “free”, soprattutto sul web. Chi ha una minima conoscenza dei meccanismi che regolano Internet ha ben presente, infatti, che nel World Wide Web non si dà niente per niente. Tutti i servizi gratuiti di cui usufruiamo ogni giorno (email, motori di ricerca, social network e chi più ne ha più ne metta) hanno dei costi – non poi così tanto – nascosti che solitamente hanno a che fare con la nostra privacy.La contropartita per avere a disposizione strumenti di comunicazione, piattaforme online, applicativi e servizi di ogni genere è una e solo una: la nostra disponibilità a essere tracciati, profilati, analizzati e catalogati a scopo di marketing. Ci va bene? Beh, a guardare il numero di utenti di, Facebook e soci sembrerebbe proprio che per molti di noi la risposta sia sì.Qualcuno, però, sta cantando fuori dal coro. È il governo francese, che ha recentemente ...