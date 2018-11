' La famiglia è una gabbia' Fedeli scrivono al vescovo

Olanda - messa no stop per impedire l'espulsione di una famiglia armena : 'Siamo contenti di tutto il sostegno che stiamo ricevendo, ma non siamo liberi', ha detto ai media olandesi la Hayarpi, la figlia 21enne, che studia economia all'universita'. La Chiesa si appella ...

Olanda - messa no stop per impedire l'espulsione di una famiglia armena : 'Siamo contenti di tutto il sostegno che stiamo ricevendo, ma non siamo liberi', ha detto ai media olandesi la Hayarpi, la figlia 21enne, che studia economia all'universita'. La Chiesa si appella ...

Formula 1 - la Ferrari e una maglietta per salutare Raikkonen : 'We love Kimi'. E lui posta : 'Una grande famiglia' : Ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2018 ad Abu Dhabi , ma anche l'ultima gara di Kimi Raikkonen con la Ferrari. Si chiuderà a Yas Marina la storia con la Rossa del finlandese, che dalla ...

Elisa Isoardi - ecco chi è lo stalker che la perseguita : “Ha 60 anni e appartiene a una famiglia in vista” : Sarebbe un 60enne napoletano appartenente ad una famiglia “in vista” della città lo stalker che da 10 anni perseguita Elisa Isoardi. A rivelarlo è il settimanale Gente: la conduttrice de La Prova del Cuoco aveva denunciato l’uomo il 5 novembre scorso, dopo l’ennesimo episodio in cui lui si era presentato ai cancelli degli studi televisivi in attesa della presentatrice, e ora emergono nuovi particolari. Il quotidiano La Verità ha ...

Uso corretto degli antibiotici : la pediatria di famiglia a sostegno di una prescrizione appropriata : La settimana dal 12 al 18 novembre anche quest’anno è stata dedicata alla sensibilizzazione sull’uso corretto degli antibiotici. La FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) in rappresentanza della pediatria di famiglia è tra i partner che collaborano con le istituzioni nazionali e internazionali nel supportare iniziative rivolte a sostenere la prescrizione antibiotica ragionata e consapevole, unico strumento efficace per la riduzione delle ...

'Una vita per la famiglia e la comunità' - l'addio di Ragusa a Maria Zarba : Funerali oggi a Ragusa per Maria Zarba, la donna di 66 anni, barbaramente uccisa a Ragusa l'11 ottobre scorso. I figli con le loro famiglie, i nipoti, sono stati nella cattedrale di San Giovanni, a ...

L'Europa non è una ricca famiglia in decadenza. 5 idee per rinascere : ... da un proprio profilo ma cosmopolita; da capitale umano pronto alle sfide globali; da economia che sviluppa progresso diffuso; da libertà e tutele; da soft power globale. La mobilità , di persone, ...

Carlo Verdone : "Ho un po' trascurato la crescita dei miei figli. Rifarmi una famiglia dopo la separazione? Non ci sarei riuscito" : Carlo Verdone, attore e regista infaticabile, sulla cresta dell'onda da circa 40 anni. Impegnato nella preparazione di una nuova pellicola, l'artista romano si è raccontato a Vanity Fair, iniziando dai futuri progetti. A chi gli chiede se, dopo la lunghissima carriera, sia stanco di fare il protagonista, Verdone risponde:No, però sento che è giusto risparmiare le forze e conservarle per dirigere gli altri. Non sono nemmeno ...

Volley Club Frascati - Granati sull’ottimo inizio dell’U14 Elite : «Gruppo che è come una famiglia» : Roma – Due partite e altrettanti successi per un totale di sei punti battendo all’esordio il Ciampino con un secco 3-0 e nel secondo turno la Roma 7 per 3-1. Un bel modo di cominciare il campionato quello dell’Under 14 Elite femminile del Volley Club Frascati. «Abbiamo una squadra valida e lo spirito è davvero quello di una famiglia – dice il martello classe 2005 Beatrice Granati – Abbiamo trovato una sintonia importante e in campo ...

I resti della famiglia della Corgna da San Francesco al Prato al cimitero monumentale per la catalogazione - in attesa di una definitiva ... : UMWEB, Perugia. I resti scheletrici dei componenti della famiglia del condottiero Ascanio della Corgna, custoditi nel monastero di San Francesco al Prato, saranno sottoposti ad una più attenta ...

F1 - la famiglia di Michael Schumacher torna a… ‘parlare’ : spunta una lettera della moglie Corinna : La moglie dell’ex pilota tedesco ha risposto con una lettera al musicista Herchenbach, autore di un brano dedicato proprio al Kaiser Le notizie sulla salute di Michael Schumacher restano davvero merce rarissima, la famiglia del tedesco si è chiusa nel silenzio da quel maledettissimo 29 dicembre 2013, giorno dell’incidente sugli sci avvenuto a Meribel. Photo4 La portavoce Sabine Kehm ha sempre fatto di tutto per evitare ...

Reddito di cittadinanza : una famiglia su due coi requisiti è al Sud : Ci sono 34 province del Sud e delle Isole in testa alla classifica dei potenziali beneficiari del Reddito di cittadinanza. A Crotone quasi una famiglia su tre ha un Isee sotto 9mila euro, così da rientrare nel perimetro della misura annunciata dal governo. A Napoli, Palermo e Caltanissetta rientra una famiglia su cinque. A Bolzano invece ha i requisiti solo una famiglia su 40, a Belluno e Sondrio una su 30. Lo dimostra l'analisi del Sole ...