Kit Harington | in rete foto compromettenti dell euro attore di euro Game of Thrones euro

Kit Harington - in rete foto compromettenti dell'attore di "Game of Thrones" : La notizia è trapelata nel tardo pomeriggio di ieri e, immediatamente, il pettegolezzo si è sparso a macchia d'olio sul web. Nel mirino è finito Kit Harington , il Jon Snow di 'Game of Thrones', la ...

Online foto di Kit Harington nudo - scatti rubati e accuse di una modella : il prezzo della popolarità? : Sul web stanno circolando delle foto di Kit Harington nudo. La star de Il Trono di Spade è solo una delle tante vittime di leak, in questo caso, però, la vicenda sarebbe più complessa. Gli scatti rubati sono stati diffusi da un account Twitter e condivisi sul web - noi per ovvi motivi di privacy non le pubblicheremo. Il caso ha generato scompiglio sul web, ma in molti sono pronti a scommettere sull'esistenza di una relazione extraconiugale ...

Kit Harington in lacrime per la fine de Il Trono di Spade : “Ho pianto durante la lettura del copione” : Kit Harington si è emozionato leggendo il copione finale de Il Trono di Spade. L'interprete di Jon Snow ha ammesso, in un'intervista con Entertainment Weekly di essersi presentato in pre-produzione senza aver letto nulla della sceneggiatura. Al contrario, il resto del cast si era già preparato in anticipo, dato che gli script erano stati inviati via email qualche settimana prima dell'inizio delle riprese. Quando ha raggiunto i suoi colleghi, ...

SPOOKS : IL BENE SUPREMO/ Su Cielo il film con Kit Harington (oggi - 21 ottobre 2018) : SPOOKS: Il BENE SUPREMO, il film in onda su Cielo oggi, domenica 21 ottobre 2018. Nel cast: Peter Firth, Kit Harington, Elyes Gabel, alla regia Bharat Nalluri. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 09:23:00 GMT)

Kit Harington ha rischiato di morire/ Jon Snow de Il Trono di Spade : "Per pochi secondi non sono morto" : Kit Harington ha rischiato di morire quando era solo un bambino e adesso quello che è noto per essere Jon Snow de Il Trono di Spade rivela: "Per pochi secondi non sono morto"(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Kit Harington : "La cosa più straordinaria di Game of Thrones? L'incontro con mia moglie" : "Non sai niente, Jon Snow", però Kit Harington, l'attore che interpreta il "bastardo di casa Stark" nella serie Tv Game of Thrones, una cosa la sa. Ovvero che la più bella sorpresa della serie è stata conoscere la sua futura moglie: Rose Leslie. L'attrice, che nel Trono di spade veste i panni della bruta Ygritte, innamorata di Jon anche nello show, da giugno scorso è la moglie dell'attore britannico. Harington ha ...

Kit Harington ha mandato un dolcissimo messaggio a Rose Leslie dopo la vittoria agli Emmy 2018 : Romanticone The post Kit Harington ha mandato un dolcissimo messaggio a Rose Leslie dopo la vittoria agli Emmy 2018 appeared first on News Mtv Italia.