Kena Xmas 5 | 99 è la nuova tariffa promossa dalla low cost di Tim per gli utenti Iliad

(Di venerdì 23 novembre 2018) Indiscrezioni, smentite, e poi ufficialità: in questi giorni si sono susseguite diverse notizie riguardo le offerte diMobile ed oggi l'azienda di Tim ha deciso di lanciare unapromozione dedicata aglie di operatori virtuali, esclusi gliHo.Mobile, Rabona, Noitel, Digitel, Ringo e Nextus. Tale promozione offre minuti illimitati, 100 sms e 50 giga in rete 4G a 5,99 euro al mese, offerta che in qualche modo va a confermare l'indiscrezione dei giorni precedenti riguardante una possibile proposta vantaggiosa dedicata proprio aglidell'azienda francese. Nel primo pomeriggio del 22 novembre, tramite la pagina ufficiale facebook,Mobile ha smentito questa presunta offerta da 5,99 euro, attivabile unicamente nei negozi, ma poi, nel tardo pomeriggio è arrivata l'ufficialità di, attivabile anch'essa online, come le altre già presenti sul sito ...