Juventus | nuovi incarichi nell' organigramma della società | dopo l' addio di Marotta | la

Juventus - rivoluzione per le maglie 2019-2020 : si pensa a nuovi colori : Adidas è già al lavoro per preparare le divise per la prossima stagione della Juventus e pensa a un design inedito

Juventus - rivoluzione per le maglie 2019-2019 : Nike pensa a nuovi colori : La maglia della propria squadra del cuore rappresenta spesso un vero e proprio cimelio a cui si finisce per essere legati non solo per le vittorie conquistate sul campo, ma anche per alcuni ricordi personali che ci ricollegano a quella stagione. Questo non fa che generare grande curiosità di conoscere come potranno essere le divise […]

Infortunio Khedira – Nuovi guai per la Juventus - il tedesco si ferma ancora : diagnosi e tempi di recupero : Nuovo Infortunio per Sami Khedira, costretto a fermarsi durante l'ultimo allenamento con i compagni, non convocati in nazionale: distorsione alla caviglia per il tedesco Solitamente la sosta per le partite delle nazionali porta con sè diversi guai fisici e brutte notizie per i club, ma questa volta, la Juventus i problemi li ha a Torino e non in giro per il mondo. Si ferma ancora per Infortunio Sami Khedira, non convocato dalla ...

Juventus-Manchester United - nuovi guai per Allegri : si ferma Cancelo : Un punto per la qualificazione, tre per il primo posto matematico nel Gruppo H: la Juventus contro il Manchester United ha la possibilità di strappare il biglietto per gli ottavi di Champions con due turni di anticipo e di farlo addirittura da leader del girone. Questa mattina i bianconeri hanno lavorato sulla tattica da replicare […]

Juventus - dall'Inghilterra : Pogba vuole ritornare a gennaio - nuovi dettagli… : Paul Pogba, ha nuovamente voglia di Juve. Secondo quanto riportato dall'odierna edizione di "Daily Mirror", il centrocampista del Mancheste United avrebbe chiesto tassativamente di esser ceduto a gennaio per poter riabbracciare i colori bianconeri. Un rinforzo immediato in casa Juventus che potrebbe completare un centrocampo già super competitivo in tutti i settori. Pogba rappresenterebbe la […]

Juventus - Rabiot e Ramsey : Paratici studia i nuovi parametri zero : Rabiot E Ramsey- La Juve pensa al futuro e resta vigile sul fronte mercato. Come riportato nelle ultime ore, i bianconeri sarebbero pronti a mettere le mani su Rabiot o Ramsey. Il centrocampista francese piace anche al Barcellona, ecco perchè la pista potrebbe apparire leggermente complicata. Tuttavia, lo stesso Paratici, vorrebbe convincere il giocatore, trovando […]

Juventus - il titolo in Borsa ai nuovi massimi storici : capitalizzazione a 1 - 6 miliardi : Nuovo massimo storico per la Juventus in Borsa. Il titolo bianconero continua nella sua crescita degli ultimi mesi.

Juventus - il mercato fa sforare uno dei nuovi indicatori del FPF : Il mercato estivo fa sforare alla Juventus uno dei nuovi indicatori previsti dall'Uefa per il Fair Play Finanziario.

Juventus - Emre Can pronto a guidare i nuovi che avanzano : TORINO - Settembre è il mese in cui apre la caccia e la cosa vale anche per quella al posto da titolare nella Juventus. Non che ad agosto i giocatori bianconeri non avessero lottato per per essere ...