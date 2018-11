Juventus | contro la Spal spazio al turn-over | chance per Douglas Costa

Boom Football Leaks : “Sergio Ramos trovato positivo ai controlli antidoping dopo Real Madrid-Juventus” : Football Leaks ha svelato alcuni dettagli scabrosi relativi alla finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid: Sergio Ramos ed il suo esame antidoping fanno discutere “Sergio Ramos fu trovato positivo ai controlli antidoping dopo Real Madrid-Juventus“. Questa la bomba venuta fuori dall’inchiesta Football Leaks sul mondo del calcio. Le anticipazioni rivelate da L’Espresso sono davvero pesanti in merito alla ...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

Juventus - Bernardeschi a rischio contro la SPAL : novità Emre Can : Juventus Bernardeschi- Continua la leggera emergenza in casa Juventus. Federico Bernardeschi, rientrato dal ritiro della Nazionale per un affaticamento ai flessori, potrebbe star fuori per circa 15 giorni e quindi saltare il match di campionato contro la SPAL. Situazione che verrà monitorata con altri ulteriori esami che verranno eseguiti all’inizio della prossima settimana Inizio di […] L'articolo Juventus, Bernardeschi a rischio ...

Espulso Higuain - il Pipita perde la testa contro la Juventus : Espulso Higuain – Clamoroso quanto sta succedendo nel finale della partita tra Milan e Juventus, bianconeri in doppio vantaggio prima con Mandzukic e nel finale con Ronaldo. Qualche minuto dopo la rete del portoghese follia di Higuain, il Pipita perde la testa, prima l’ammonizione poi a muso duro con l’arbitro, espulsione inevitabile. L’attaccante nervoso costretto ad essere portato via dal campo. SCARICA GRATIS ...

Higuain toglie il pallone e Kessié e sbaglia il rigore contro la sua Juventus : Minuto 39' di Milan-Juventus : Benatia tocca di mano un pallone intercettato da Gonzalo Higuain con Mazzoleni che invece di fischiare il rigore, comanda un fallo contro all'attaccante argentino. ...

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : show a San Siro - rossoneri incerottati contro CR7 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Caro biglietti - gli ultras della Juventus protestano contro Milan : MilanO - Gli ultras della Juventus protestano contro il Caro biglietti per Milan-Juventus , big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni ...

Mughini contro i tifosi della Juventus : “allibito dalle critiche a Mourinho” : Giampiero Mughini, da sportivo vero, ha espresso il proprio parere sul caso Mourinho e sul suo gesto all’Allianz Stadium Giampiero Mughini, juventino doc, ha dato una visione eccellete del caso Mourinho, dando una lezione di sportività a molti altri bianconeri che hanno inveito contro il gesto dello Special One. Il giornalista, parlando a Radio24, ha analizzato il caso reputando assurde le critiche a Mou: “Sono allibito da chi ...

Juventus alle spalle per Mourinho : “ci proveremo anche contro il City” : Manchester United, José Mourinho è soddisfatto di quanto fatto a Torino, ma pretende che la sua squadra se ne dimentichi e punti ad un altro scalpo importante “La vittoria con la Juve è alle spalle, ora ci proveremo anche con il City. Abbiamo giocato due partite difficili contro due ottime squadre come Chelsea e Juventus e siamo riusciti a ottenere buoni risultati. L’atteggiamento positivo c’è sempre stato e quindi ...

Milan-Juventus - rossoneri contro il tabù : 14 sconfitte in sei anni : Higuain stringe i denti per non perdere la sfida con l'onnipotente Ronaldo, che mostra gli addominali per festeggiare il favoloso gol al Manchester, ma schiuma rabbia per l'ingiusto ko finale. Il ...

Juventus - Pjanic striglia la sua squadra dopo la sconfitta contro Mou : “abbiamo perso tempo” : Miralem Pjanic torna sulla sconfitta contro il Manchester United: il centrocampista bosniaco manda un importante messaggio alla sua Juventus “Se giochi bene e non vinci, hai perso tempo” … Che ci serve di lezione Ripartiamo da qui #ForzaJuve#finoallafine @Juventus. Così Miralem Pjanic parla della sconfitta maturata ieri all’Allianz Stadium tra la sua Juventus e il Manchester United. Sul suo profilo Instagram infatti il ...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Juventus - Chiellini schietto e sincero dopo la sconfitta contro il Manchester United : “dovevamo vincere 3-0 - che ci serva da lezione” : Giorgio Chiellini dopo la sconfitta contro il Machester United di Mourinho all’Allianz Stadium scuote la squadra: le parole del difensore bianconero “L’abbiamo fatta grossa. Non puoi perdere una gara che meritavamo di vincere 3-0. Almeno il pari dovevamo portarlo a casa. Abbassiamo le ali, perché si capiva da due o tre partite che potesse succedere qualcosa del genere“. Così Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta contro il ...

Juventus-Manchester United - Allegri : “Non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre” : Juventus-Manchester United, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha commentato la sconfitta interna contro il Manchester United: “È una sconfitta che dispiace perché la squadra ha fatto una bella partita, dobbiamo migliorare in fase realizzativa, non riusciamo mai a chiudere contro queste squadre, che nel […] L'articolo Juventus-Manchester ...