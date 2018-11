Juventus | Allegri | Giocano Perin | CR7 e Mandzu Paulo sta bene | non si fermi

Juventus - Allegri : “Ronaldo meriterebbe il Pallone d’Oro. Su Dybala…” : In vista della partita di domani alle 18 contro la Spal di Semplici, ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri. Il tecnico della Juventus ha risposto alle domande su Ronaldo, fuori dai finalisti del Pallone d’Oro: “Non so niente di questa cosa. Lui sta bene, ieri ha fatto un buon allenamento e per quello che […] L'articolo Juventus, Allegri: “Ronaldo meriterebbe il Pallone d’Oro. Su Dybala…” ...

Allegri presenta Juventus-SPAL : “gioca Perin - Khedira ko e Dybala in panchina” : Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa dello stato della rosa della Juventus in vista delle tante gare prima della sosta Massimiliano Allegri è stato impegnato questa mattina nella consueta conferenza stampa pre-partita in casa Juventus. Il tecnico bianconero, in vista della gara contro la Spal, ha svelato la condizione della sua rosa, con qualche assenza ancora ad affliggerlo in vista del tour de force di gare che presenta ...

Juventus-Spal - la conferenza di Allegri LIVE : Prima il campionato, poi la Champions League. Allegri serra la fila e trova la Spal di Leonardo Semplici, reduce da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre giornate. I bianconeri guidano il ...

Juventus - De Sciglio : «Allegri mi trasmette fiducia e sicurezza» : De Sciglio, dopo essere stato fuori per infortunio, sta trovando nuovamente spazio: a Sky Sport ha parlato della fiducia nei suoi confronti

Juventus - per Allegri è ancora emergenza centrocampo : TORINO - Verso la SPAL con il gruppo che si va ricompattando giorno dopo giorno; all'appello mancano solo più Dybala, Szczesny, Matuidi e Cancelo di rientro dagli impegni con le rispettive nazionali ...

Juventus-Spal - le probabili formazioni : Allegri perde Khedira : Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali riparte la Serie A e per i bianconeri di Max Allegri riparte in anticipo con il match del sabato pomeriggio Juventus-Spal. La situazione. Prosegue il recupero di Miralem Pjanic: il centrocampista della Juventus ha svolto parte della seduta con la squadra. Allegri ha riaccolto oggi nel gruppo […] L'articolo Juventus-Spal, le probabili formazioni: Allegri perde Khedira proviene da Serie A News ...

Juventus – Allegri fiero della sua squadra - ma predica prudenza : “da qui alla fine dell’anno ci aspettano partite difficili” : Massimiliano Allegri traccia un primo bilancio dei risultati ottenuti dalla Juventus in questo inizio di stagione “Stiamo bene, siamo in testa al campionato – ha detto Massimiliano Allegri in un’intervista a Juventus tv dove ha parlato dell’inizio della stagione della sua squadra – ma queste 9 partite che ci attendono da qui alla fine dell’anno saranno contro squadre difficili da ...

Juventus - Allegri riparte senza Bernardeschi ma con la carica del tweet di Ronaldo : La Juventus è tornata in campo dopo i tre giorni di riposo concessi da Allegri, è rientrato anche CR7 dopo la vacanza a Londra con la compagna Georgina, “Si torna in pista”, è l’eloquente tweet di Ronaldo direttamente dalla Continassa. Back on track⚽ pic.twitter.com/1CNe0jvibh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 15 novembre 2018 -> Leggi anche Juventus, […] L'articolo Juventus, Allegri riparte senza Bernardeschi ...

Juventus - Allegri : "Al top entro marzo. Ora 9 partite molto difficili" : Massimiliano Allegri si gode la sosta per le Nazionali in uno dei migliori momenti della sua gestione in bianconero. Mai la Juventus aveva fatto così tanti punti, 34 per la precisione, nelle prime ...

Juventus - i due sì di Allegri : Massimiliano Allegri non è tipo da progetti a lunga scadenza, ma un'idea se l'era fatta: questa poteva essere la sua ultima stagione alla Juventus. Non c'è niente che non fili liscio, anzi, tuttavia ...

Juventus - Allegri : “Sto bene qui. Estero? Perché no” : Juventus– Premiato ieri con la quarta Panchina d’Oro, Max Allegri si gode la migliore partenza della storia della Juventus, e mette nel mirino, oltre ai trofei nazionali, anche quella famosa coppa che nel 2019 verrà consegnata a Madrid. A margine della cerimonia di ieri, il tecnico bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, […] L'articolo Juventus, Allegri: “Sto bene qui. Estero? Perché no” proviene da ...

Allegri ed i casi da moviola di Milan-Juventus : “non commento mai” - ma non è propriamente vero : Milan-Juventus continua a far discutere, così come alcune dichiarazioni di Allegri che fanno balzare alla mente le sue parole dello scorso anno Milan-Juventus ha fatto molto discutere per alcuni casi da moviola che hanno causato proteste notevoli tra i milanisti. Nel mirino sopratutto il mancato secondo giallo a Benatia per mani in area di rigore, ma anche l’atterramento di Romagnoli nel secondo tempo ed il rosso ad Higuain da parte ...

Milan-Juventus - il day after : Allegri difende Higuain e loda il suo Bentancur : Massimiliano Allegri ha parlato di Milan-Juventus: il giorno dopo la gara, è il momento delle valutazioni e delle riflessioni “Higuain? L’ho visto nel dopo partita ieri sera ed era molto più tranquillo. La sua espulsione è stato frutto di un momento in cui ha avuto una reazione, non era una partita facile, gli hanno parato il rigore e fino a quel punto aveva anche fatto una buona partita. “Il rigore? Non li sbaglia chi ...

Juventus - Allegri : "Champions - ci speriamo. CR7 merita il Pallone d'oro" : Vittoria pesantissima a San Siro e quarta Panchina d'Oro della carriera: Massimiliano Allegri si gode il momento. E non potrebbe essere altrimenti: la squadra è lanciata in campionato, convincente in ...