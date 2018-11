Juve | Cristiano Ronaldo si veste da Super Mario

Juventus - Cristiano Ronaldo in posa con il cappello di Super Mario. FOTO : Cristiano Ronaldo fan di Super Mario Bros ? Sembrerebbe proprio di sì a giudicare dalla FOTO postata da Miralem Pjanic sul suo profilo Instagram al termine dell'allenamento in preparazione alla sfida ...

La Juventus torna ad allenarsi - Cristiano Ronaldo fa il simpatico e Dybala lo rende... social! : Dybala pubblica una foto insieme ai suoi compagni nello spogliatoio della Juventus, ma cos'ha in testa Cristiano Ronaldo? Dopo la pausa, dovuta alla sosta delle Nazionali, torna in campo la Serie A. ...

La Juventus torna ad allenarsi - Cristiano Ronaldo fa il simpatico e Dybala lo rende… social! : Dybala pubblica una foto insieme ai suoi compagni nello spogliatoio della Juventus, ma cos’ha in testa Cristiano Ronaldo? Dopo la pausa, dovuta alla sosta delle Nazionali, torna in campo la Serie A. In vista dell’impegno di sabato pomeriggio contro la Spal, anche la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa. Per festeggiare il rientro a ‘casa’, Dybala ha pubblicato una foto sui social in cui appare con alcuni ...

Juve - De Sciglio : 'Mi sento importante - ho la fiducia di Allegri e compagni. E su Cristiano Ronaldo...' : Il terzino della Juventus Mattia De Sciglio ha concesso una lunga intervista a Sky Sport , partendo dalla vittoria dell'Italia sugli Stati Uniti: 'Era importante per la questione del ranking, poi comunque in Nazionale non esistono amichevoli e sono tutte partite importante. Per noi ...

Pallone d’Oro - Cristiano Ronaldo è una furia ma adesso il calciatore della Juventus prepara la rivincita : Le ultime indiscrezioni sul Pallone d’Oro sono veramente clamorose. Più passano le ore e più aumentano le possibilità sull’esclusione dal podio di Cristiano Ronaldo, il calciatore più forte in circolazione. Dopo una serie di trionfi la decisione del calciatore portoghese è stata quella di lasciare il Real Madrid per tentare una nuova esperienza ma sempre vincente: la squadra che poteva regalare maggiori sicurezze era la ...

Cristiano Ronaldo fuori dalla corsa per il Pallone d’Oro - Juventini furiosi : “Varane? Mettiamo anche Masiello” : Mbappè, Varane e Modric si contenderanno il Pallone d’Oro, l’ex Real Madrid Cristiano Ronaldo è stato estromesso dalla corsa “Perchè Varane e non Masiello?” I tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione di dissenso contro la decisione di estromettere Cristiano Ronaldo dalla corsa al Pallone d’Oro in favore di Mbappè, Varane e Modric. CR7 con la maglia del Real Madrid ha fatto faville nella passata stagione, ma ...

Juve - la Signora mette le ali : più cross con Cristiano Ronaldo : Unire i puntini. Che cosa hanno in comune i gol più importanti della stagione della Juventus? Il primo gol di Mandzukic al Napoli, quello che rimette a posto la partita. Il sinistro di Dybala con cui ...

Juventus - il manifesto funebre del tifoso : "Non fiori ma gol di Cristiano Ronaldo" : La storia di Mario Stefanini , grandissimo tifoso della Juventus , insegna che la passione calcistica può andare anche oltre la vita . Stefanini, detto il "Doro", è scomparso giovedì all'età di 77 ...

Juventus - la giornata tipo di Cristiano Ronaldo : tutto casa e allenamenti : I giocatori della Juve, dopo l'allenamento di ieri, hanno avuto in regalo da Massimiliano Allegri due giorni di meritato relax. I bianconeri ne stanno approfittando per rilassarsi e dedicarsi alle rispettive famiglie anche perché alla ripresa del campionato il calendario sarà piuttosto serrato. Fra i giocatori della Juventus che stanno beneficiando del meritato relax c'è anche Cristiano Ronaldo. CR7, dunque, oggi e domani potrà concedersi un po' ...

Juventus - Cuadrado : “Cristiano Ronaldo è un modello da seguire” : “Ronaldo è amico di tutti, un grande professionista e una persona di cuore e un valore aggiunto che permette alla Juve di combattere in tutte le competizioni“. Juan Cuadrado racconta così i primi mesi alla Juventus con Cristiano Ronaldo, in una intervista al quotidiano spagnolo Marca. “Tutti i giorni impariamo da lui – dice il colombiano di CR7 – ha sempre voglia di vincere e centrare obiettivi, oltre a ...

Juventus - a tutto Cristiano Ronaldo : l'onnipresente : Il primo di questi è la voglia di immergersi anima e corpo nel mondo Juventus: dopo aver vinto tutto con Manchester United e Real Madrid, aveva bisogno di sentirsi protagonista totale anche nel suo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo potrebbe sposare Georgina Rodriguez : Dopo la partita vinta dalla Juve contro il Milan, Massimiliano Allegri aveva concesso tre giorni di riposo ai suoi ragazzi. Dunque i giocatori bianconeri, che non sono stati convocati dalle rispettive nazionali, ne hanno approfittato per godersi un po' di relax. Fra questi c'era anche Cristiano Ronaldo che insieme alla compagna Georgina Rodriguez e al piccolo Cristiano Junior si è recato a Londra per una mini vacanza. Il giocatore della Juventus ...

Juve. Cristiano Ronaldo fa il grande passo verso l’altare : Matrimonio in casa Juve. E’ arrivata l’ora del fatidico si per Cristiano Ronaldo. Correio da Manha ne è certo. Il marziano

Milan-Juve - selfie con Cristiano Ronaldo ma alle spalle c’è Chiellini nudo [FOTO] : 1/3 ...