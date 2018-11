Jimmy Ghione | prima uscita pubblica con la compagna Ecco chi è e dove l’abbiamo già vista

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 novembre 2018) Edi Striscia la Notizia esce allo scoperto.con quella che il gossip ha già etichettato come sua nuova. Uno scoop, considerando che della vita privata del volto storico del tg satirico di Antonio Ricci si è sempre saputo poco e niente. Ha sempre mantenuto il più stretto riserbo e ci ha messo un bel po’ di tempo anche per confermare la separazione da Tania Paganoni, sposata nel 2003 e madre dei suoi due figli.L’aveva fatto in un’interfiume rilasciata esattamente un anno fa, a novembre 2017, al settimanale Oggi. Non aveva nascosto il suo dolore,, nome vero Gianluigi, anche perché è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Non se l’aspettava. “La verità è che Tania mi ha lasciato più di un anno fa, nel novembre del 2016. Una mattina, dal nulla, mi ha detto: “, non sento più quello che sentivo”, ...