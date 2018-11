J Ax | l' erba | l' ansia e la memoria | ' Non ricordo gli anni 90 | ora se fumo vado in ansia'

Blastingnews

(Di venerdì 23 novembre 2018) Quella tra J Ax e la cannabis è stata – ed è tutt'ora, anche se in forma diversa – una laison che ha accompagnato il rapper e cantante milanese in tutte le fasi della sua carriera, ormai ultra ventennale. Da 'Ohi Maria' a 'Maria Salr', passando per la meno nota ma altrettanto emblematica 'Ancora', Ax non ha mai fatto mistero della sua smodata passione per la pianta più fumata al mondo, trasformandola negli ultimiin un vero e proprio business, un po' come Snoop Dogg oltreoceano, che a partire dal 2015 ha investito decine di milioni di dollari nella fiorente, almeno in Nord America, industria della cannabis. In Italia però, a differenza di molti Stati americani, la cannabis 'canonica' – quella che presenta quantitativi di THC tali da causare effetti psicotropi nei consumatori – non é legale, di conseguenza J Ax si è dovuto accontentare di entrare nel commercio della ...