Italia | Moody' s | tensioni con Ue aumentano costi raccolta e rischi economia

Moody's : con aumento spesa e stop Fornero Italia rischia spirale : Roma, 6 nov., askanews, - L'aumento della spesa pubblica in Italia e la marcia indietro sulla riforma Fornero delle pensioni 'possono minare la fiducia che c'è dall'esterno sulla capacità del governo ...

Moody's e il domino bancario nell'Italia gialloverde : Un livello di spread a 320 “non è la febbre a 40 ma neanche a 37: è un livello che non possiamo mantenere a lungo, non tanto per gli interessi sul debito ma perché pone un problema al sistema bancario”, ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria. E’ comprensibile la preoccupazione: dopo l’Ita

Moody's taglia il rating delle grandi aziende Italiane : Dopo l'abbassamento del rating dell'Italia , la scure di Moody's si abbatte anche sulle grandi aziende tricolore per le quali l'agenzia ha ridotto il rating di lungo termine. La metodologia di Moody's ...

Moody's - taglia il rating delle maggiori banche Italiane : Roma, 23 ott., askanews, - Dopo aver tagliato il rating sovrano dell'Italia a seguito degli obiettivi di finanza pubblica del Governo, l'agenzia di rating statunitense Moody's ha ora intrapreso la ...

Spread giù in apertura : Moody's non fa male all'Italia : "L'economia è ampia e diversificata", spiega l'Agenzia, e se l'Italia tornerà sulla giusta via in materia di riforme la risalita è ancora possibile. La situazione potrebbe migliorare anche nel caso ...

Il capoeconomista di Moody's : "Manovra Italiana controproducente. Si facciano investimenti - ma senza deficit" : Aveva già definito la manovra italiana un errore, un gioco d'azzardo sulla salute dei conti del nostro Paese. Dopo il declassamento dell'Italia fatto dall'agenzia di rating di cui è capo economista, Mark Zandi torna sull'argomento e spiega a La Stampa perché le misure pensate dal governo Lega-M5s saranno dannose per l'economia del Paese, soprattutto nel lungo periodo. Assicura che la sua agenzia, Moody's Analitycs, non ha ...

Manovra - Italia risponde a lettera di Bruxelles. Attesa per reazione mercati dopo downgrade Moody's : Di fronte a questo avvertimento, che sa già di procedura di infrazione, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha poche carte da giocare, visto che l'esecutivo di cui fa parte ha praticamente ...

Umberto Smaila - orgoglio Italiano : come spernacchia Moody's : ... Dolce e Gabbana, Ronaldo, il Sassicaia e Moody's ci declassa - ha scritto l'artista - L'India dove milioni di individui vivono tra escrementi di vacca ai limiti della sopravvivenza ha un'economia in ...

Moody's e l'Italia : downgrade parziale : Sull'outlook Moody's ricorda i punti di forza dell'economia italiana larga e diversificata, avanzi delle partite correnti e risparmio privato in ottima salute, possibile cuscinetto per il Governo. ...

Patrimoniale - l'agenzia Moody's ci porta alla catastrofe : 'Tassate i risparmi degli Italiani' : Nel documento piombato sull'economia italiana come una granata, gli analisti si sono spinti addirittura a puntare il dito su come il governo possa trovare risorse utili per ridurre il debito pubblico:...

Dopo Moody's arriva il test di S&P. L'Italia risponde alla Ue sulla Manovra : MILANO - Settimana densa di appuntamenti per l'economia italiana. Entro mezzogiorno di lunedì L'Italia dovrà inviare alla Commissione europea la risposta alla lettera inviata dall'esecutivo Ue in cui è stato evidenziato nel Draft Budgetary Plan ...

Moody's taglia il rating dell'Italia a Baa3 : ultimo gradino prima del 'non investment' : Moody's è la prima agenzia di rating internazionale ad aver tagliato ufficialmente [VIDEO] il merito di credito dell'Italia. Da ieri il rating del nostro Paese è passato per Moody's da Baa2 all'attuale Baa3. Nel report pubblicato sul proprio sito istituzionale Moody's cita diverse ragioni che hanno portato a questa decisione ma le principali riguarderebbero la direzione intrapresa dal Governo con l'attuale manovra economica che, secondo Moody's, ...

Moody's taglia rating Italia - Savona mostra i denti : 'No rischio default' : Paolo Savona, in principio, era l'uomo della discordia. Il suo nome come ministro dell'Economia fece saltare il primo tentativo di governo di Lega e Movimento Cinque Stelle. Mattarella riteneva fosse un nome troppo scomodo ed anti-europeista da presentare ai mercati. Alla fine si raggiunse un accordo dirottando l'esperto di economia al Ministero per gli Affari Europei. Tuttavia, la sua opinione su ciò che sta succedendo resta autorevole e degna ...

Moody's Italia declassata a Baa2/ Ultime notizie - Di Maio : "Accolgo notizia con un sorriso : ce l'aspettavamo" : Moody’s taglia il rating dell’Italia. Declassamento a Baa2, l’ultimo prima del livello “spazzatura". Anche la nota agenzia americana boccia la manovra Italiana(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 17:47:00 GMT)