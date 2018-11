Italia | medici in sciopero | 90% adesioni e tilt sale operatorie

Italia : oggi i medici in sciopero - migliaia di interventi a rischio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Venerdì sciopero dei medici : saltano migliaia di interventi | Rientrato invece lo stop di TrenItalia : I medici e gli anestesisti del sistema sanitario nazionale incorreranno le braccia per protestare contro le mancate assunzioni e il blocco del rinnovo del contratto fermo da 10 anni. Rientrata l'agitazione di Trenitalia.

Malattie infettive - da Medici Senza Frontiere un bomba sanitaria sull'Italia : Medici Senza Frontiere , negli ultimi 3 anni, ha portato in Italia una vera e propria marea di migranti affetti da varie Malattie contagiose, tra cui la scabbia, la meningite, la tubercolosi , l'Aids ...

Cancro : il “Premio Medicina Italia” al prof. Paolo Ascierto : Nuovo premio assegnato al prof. Paolo Ascierto, Presidente della Fondazione Melanoma e Direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli. Lo scienziato napoletano ha vinto il “Premio Medicina Italia” che è stato consegnato ieri presso la Sala dei Marmi della Provincia di Pescara. La manifestazione è giunta alla terza edizione ed è curata dall’associazione ...

Italiano muore in volo tra New York e Roma - disperati tentativi di 4 medici di salvare il 47enne : Quattro medici hanno tentato di salvarlo anche usando il defibrillatore, ma non c'è stato nulla da fare. Colto da malore mentre era in viaggio da New York a Roma su un volo Alitalia, un...

In Italia si sperimentano più farmaci. A tutto vantaggio di medici e pazienti : 'La medicina è la scienza del probabile, per questo è importante che si continui a ricercare confrontandosi con gli altri e verificando di volta in volta i risultati acquisiti -, commenta Mario ...

Bradley James - Giuliano ne I Medici si svela : la prima volta in Italia e Suburra : L’attore di Giuliano ne I Medici è Bradley James: l’inglese si racconta tra Italia e recitazione Tra i protagonisti della fiction I Medici 2 c’è Bradley James, che indossa i panni di Giuliano de’ Medici fratello di Lorenzo il Magnifico (Daniel Sharman). Per gli appassionati di serie tv quello di Bradley non è di certo un […] L'articolo Bradley James, Giuliano ne I Medici si svela: la prima volta in Italia e Suburra ...

Daniel Sharman intervista Gossipetv : le parole su Lorenzo de I Medici - After film - il cantante Italiano preferito e la fidanzata : Daniel Sharman intervista Gossipetv: cosa ha detto su Lorenzo il Magnifico e I Medici 2 Daniel Sharman è al settimo cielo per I Medici 2. L’attore inglese è soddisfatto di aver ottenuto la parte di Lorenzo il Magnifico, un ruolo prestigioso e difficile ma allo stesso tempo affascinante e unico. Quando lo incontriamo al margine […] L'articolo Daniel Sharman intervista Gossipetv: le parole su Lorenzo de I Medici, After film, il ...

Sciopero dei medici in tutta Italia - novembre 2018 : Sanità in subbuglio, ma ci sono importanti novità sullo Sciopero dei medici dichiarato a inizio ottobre. I sindacati dei medici e del resto della dirigenza Ssn avevano proclamato iniziale di 24 ore di Sciopero il 9 novembre. Le motivazioni rivendicate dalle associazioni di categoria sono “l’insufficienza del finanziamento previsto per il Fondo sanitario nazionale (Fsn) 2019, in relazione alla garanzia dei Lea e agli investimenti nel ...

Daniel Sharman resta in Italia dopo Lorenzo il Magnifico e I Medici : Lorenzo de I Medici è l’attore inglese Daniel Sharman: nuova serie in Italia Il futuro di Daniel Sharman è in Italia. dopo aver indossato i panni di Lorenzo il Magnifico ne I Medici, l’attore inglese resterà nel nostro paese per una nuova serie tv. Cambierà solo città: dopo aver girato in lungo e in largo […] L'articolo Daniel Sharman resta in Italia dopo Lorenzo il Magnifico e I Medici proviene da Gossip e Tv.

Aurora Ruffino - Bianca de I Medici : “Dopo le riprese lascio l’Italia per amore” : Aurora Ruffino, interprete di Bianca de I Medici 2, pronta a lasciare l’Italia: “L’anno prossimo mi trasferisco in Francia” Aurora Ruffino è uno dei volti giovani delle fiction più amati in Italia. L’attrice, dopo aver conquistato tutti con il ruolo di Cris in Braccialetti Rossi, ora è riuscita a entrare nel cuore degli italiani con […] L'articolo Aurora Ruffino, Bianca de I Medici: “Dopo le riprese ...

Medicina personalizzata : Italia all’avanguardia nel mondo - in arrivo la “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” : Creare una “Carta d’Identità Terapeutica del Paziente” con le informazioni relative al metabolismo dei farmaci di una specifica persona che sta combattendo contro il cancro. Uno strumento facilmente consultabile nel quale siano indicati tutti i farmaci che assume il malato, per evitare così interazioni pericolose fra i diversi principi attivi e gli integratori. In questo modo sarà possibile facilitare il lavoro del personale medico-sanitario, ...

Medicina : in Italia le malattie cardiovascolari costano 21 miliardi l’anno : Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel nostro Paese e “sono responsabili del 35% delle morti totali. malattie ischemiche del cuore, cerebrovascolari, ipertensive, altre malattie cardiovascolari occupano le prime 5 posizioni. Non deve dunque sorprendere che i costi sanitari, diretti e indiretti, associati a tali patologie ammontino a circa 21 miliardi di euro l’anno. In particolare, i costi sanitari ...

I Medici 2/ La rinascita della televisione Italiana : diventa trend topic su Twitter : I Medici sono tornati su Rai Uno con la seconda stagione che parte vent'anni dopo la conclusione della prima. Il protagonista non è più Cosimo, ma Lorenzo il Magnifico: è un grande successo(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 07:01:00 GMT)