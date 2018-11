Inter | Spalletti | ' Marotta è un trequartista | per lui parlano i risultati'

Spalletti : "Ora ci giochiamo il futuro - serve un atteggiamento da Inter" : Dopo il 4-1 incassato con l'Atalanta e gli impegni delle nazionali, l' Inter riparte in campionato dal Frosinone . E Spalletti suona la carica: "In questo pacchetto di partite ci giochiamo una fetta ...

Inter - Spalletti 'Nainggolan è recuperato. E Marotta è un trequartista' : MILANO -'La gara col Frosinone? Diciamo che diventa fondamentale il fatto che il match di domani venga preso in seria considerazione. Non è più semplice delle altre sfide. E' solo la prima di una ...

Inter - Spalletti ‘lancia’ il nuovo Icardi : “verremo sorpresi da ciò che farà Mauro” : Inter, Luciano Spalletti ha spiegato l’evoluzione che Mauro Icardi potrebbe avere nelle prossime settimane a seguito di un lavoro di raccordo specifico “Verremo sorpresi, Icardi ha veramente delle potenzialità infinite e dovremo esser bravi ad aiutarlo sempre di più per metterlo in condizione di esprimersi per le sue caratteristiche. Si sta dannando l’anima per essere di raccordo anche con la squadra e venire a creare il ...

Inter - Spalletti : 'Ci giochiamo una fetta del nostro futuro' : Torna il campionato e per l'Inter inizia una serie di gare importanti. Si parte dalla sfida di San Siro contro il Frosinone, poi ci saranno Tottenham, Roma e Juventus. Luciano Spalletti non vuole cali ...

Inter - Spalletti : "Marotta - trattativa avanti. Nainggolan è recuperato' : La tempesta dopo la quiete. Le due settimane di sosta sono servite all'Inter per ricaricare le batterie in vista di un ciclo di partite in cui si deciderà parte del futuro nerazzurro. A partire dalla ...

Inter - l'ex Ganz : 'Con Marotta e Spalletti si vince! E ora arriveranno tanti grandi giocatori...' : Maurizio Ganz , ex attaccante di Venezia, Inter e Milan tra le altre, ha parlato a la Gazzetta dello Sport di Luciano Spalletti , suo tecnico in Laguna , e Beppe Marotta , suo dirigente sempre in Veneto. I due, che ora si ritroveranno all'Inter, vengono così descritti da Ganz: 'Marotta lo avevo già ...

Inter - Spalletti studia la formazione da schierare contro il Frosinone : L'Inter per riprendersi dopo la brutta sconfitta subita contro l'Atalanta, il Frosinone per dare continuità ai risultati conseguiti nelle ultime settimane. Sono questi i presupposti dell'anticipo della tredicesima giornata di campionato, che andrà in scena allo stadio Meazza di Milano domani alle 20,30 per la ripresa dopo la sosta per le Nazionali. I nerazzurri sono terzi in classifica a venticinque punti, a tre lunghezze dal Napoli secondo e a ...

Inter - Spalletti : “Io ho fatto smettere Totti di giocare? Vi voglio dire una cosa” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter ed ex della Roma, ha rilasciato un’Intervista al Corriere della Sera. Il tecnico ha parlato della sua esperienza in giallorosso, approfondendo l’argomento Totti. Spalletti a freddo dopo il Barcellona —> ecco tutte le parole Spalletti è stato infatti molto discusso per la lite con Totti quando allenava la Roma, ma ha […] L'articolo Inter, Spalletti: “Io ho fatto ...

Inter - Spalletti a tutto campo : “Marotta valore aggiunto. Su Modric…” : “Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo. La squadra è in evoluzione, ma so già che non arriverà mai a essere come quella che è nella mia testa: quando ci si avvicina, mi viene naturale ...

Spalletti racconta la sua Inter : “vietato porci limiti. Modric? Sarebbe la scorciatoia verso il successo” : Luciano Spalletti è pronto a ripartire con la sua Inter dopo la caduta contro l’Atalanta, la pausa per le Nazionali sarà servita a ricaricare le batterie? Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha preso un po’ d’aria durante la sosta per le Nazionali ed ora è pronto a ripartire con la sua squadra tentando di confermare quanto di buono fatto nella prima parte del campionato. Spalletti è stato Intervistato oggi dal ...

L'ambizione di Spalletti : "Diventare l'allenatore di una delle più grandi Inter della storia" : Luciano Spalletti si racconta. In una lunga Intervista concessa al Corriere della Sera il tecnico nerazzurro racconta il suo periodo e le sue ambizioni: "Dopo essere riuscito ad allenare l'Inter ...

Inter - Marotta vorrebbe rivoluzionare la squadra di Spalletti con Chiesa e Martial : Il viaggio a Nanchino ha dato ancora più carica al prossimo amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che ha conosciuto il patron di Suning, Jindong Zhang, sottolineando, al suo ritorno in Italia, come abbia trovato un grande gruppo e un bel progetto. Un summit che è servito alle parti per conoscersi e per delineare la strategia per ridurre il gap dalla Juventus sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Per ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Var imprescindibile - dove non c'è manca qualcosa' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si è espresso in maniera favorevole al Var, lo strumento utilizzato su tutti i campi di Serie A per poter controllare eventuali azioni sulle quali i direttori di gara mostrino qualche perplessità. Per Spalletti la sua utilità ormai è fuori discussione. Il Var è stato uno degli argomenti trattati nella riunione che si è svolta poco fa tra le società di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri. Il tecnico ...

Inter tra Champions - Roma e Juve : volata verità per Spalletti : Tutto o quasi in ventitré giorni: anche se siamo solo a novembre, le prossime tre settimane saranno decisive. In Europa i nerazzurri si giocheranno due match point per l'accesso agli ottavi di finale ...