Inter | Modric si libera! Marotta entra in scena | già comunicato

Il Real non rinnova il contratto a Modric : l'Inter se la ride : Tra undici giorni verrà assegnato il Pallone d'Oro e gli ultimi rumors parlando di un Luka Modric in vantaggio sui due francesi campioni del mondo Kylian Mbappé e Raphael Varane. Il 33enne croato del Real Madrid ha vinto da protagonista la Champions League con i blancos ed ha trascinato la sua nazionale alla finale del mondiale in Russia ...

Inter - Spalletti a tutto campo : “Marotta valore aggiunto. Su Modric…” : “Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo. La squadra è in evoluzione, ma so già che non arriverà mai a essere come quella che è nella mia testa: quando ci si avvicina, mi viene naturale ...

Spalletti racconta la sua Inter : “vietato porci limiti. Modric? Sarebbe la scorciatoia verso il successo” : Luciano Spalletti è pronto a ripartire con la sua Inter dopo la caduta contro l’Atalanta, la pausa per le Nazionali sarà servita a ricaricare le batterie? Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha preso un po’ d’aria durante la sosta per le Nazionali ed ora è pronto a ripartire con la sua squadra tentando di confermare quanto di buono fatto nella prima parte del campionato. Spalletti è stato Intervistato oggi dal ...

Inter - contatti con il Real per Modric : Marotta al lavoro : Dopo il lungo tormentone della scorsa estate, torna in auge il nome di Luka Modric in ottica Inter. Il giocatore voleva fortemente il trasferimento a Milano, scontrandosi però con la volontà del patron del Real Madrid, Florentino Perez, che, dopo aver ceduto Cristiano Ronaldo alla Juventus per cento milioni di euro, non ha voluto saperne di privarsi di un altro elemento importante per la propria squadra. Le cose, comunque, potrebbero cambiare ...

Inter - Marotta in Cina con i vertici Suning : una squadra da scudetto con Modric (RUMORS) : Manca l'ufficialità che però potrebbe arrivare nelle prossime settimane: sembra ormai certo l'approdo all'Inter di Giuseppe Marotta. Il dirigente ha detto addio alla Juventus dopo il big match contro il Napoli e ora si appresta a cominciare la nuova avventura a Milano. L'ex amministratore delegato bianconero è volato a Nanchino per incontrare il patron di Suning, Jindong Zhang, e pianificare le mosse del club per le prossime sessioni di ...

Cordoba distrugge i sogni dell’Inter : “altro che Modric…” : Ivan Ramiro Cordoba ha parlato del calciomercato dell’Inter, non illudendo i tifosi in merito alla trattativa per Modric Ivan Ramiro Cordoba non crede nei voli pindarici dell’Inter in fatto di calciomercato. L’ex calciatore nerazzurro non sembra aver fiducia nella possibilità di acquistare Modric da parte del club di Suning, come rivelato a margine dell’International Combined Meeting di Genova: “Marotta è un ...

Inter - Modric potrebbe arrivare a gennaio : cambierebbe l'undici di Spalletti (RUMORS) : Anche ieri contro lo Spagna, con la maglia della sua Croazia, ha dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Parliamo del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un inizio difficile che lo ha visto relegato in panchina con i blancos in più di una circostanza. Un inizio condizionato anche dalle fatiche del Mondiale in Russia, come ammesso dallo stesso giocatore che ha ...

Inter - a gennaio obiettivo Modric e asse di mercato con Mendes (Rumors) : L'Inter non guarda soltanto al campo, con il match in programma domenica alle 12:30 contro l'Atalanta [VIDEO] allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo, valido per la dodicesima giornata di campionato. La societa' nerazzurra, infatti, sara' tra quelle che si muoveranno nella prossima finestra di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda le operazioni in uscita. Il club meneghino vuole ...

Inter - possibile il ritorno di fiamma per Luka Modric (RUMORS) : L'Inter potrebbe muoversi in maniera decisa nella prossima sessione di Calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. L'obiettivo principale resta quello di rinforzare il centrocampo con un innesto di grande qualita': il match contro il Barcellona, infatti, ha messo in evidenza alcune lacune ancora da colmare per poter competere con club di quel livello e non è un caso che la scorsa estate sia stato fatto un ...

I piani di mercato dell'Inter : da Modric a Gabigol : L'apparente silenzio di Ausilio e Steven Zhang sulla questione mercato non può far altro che bene all' Inter : ciò sta permettendo loro di lavorare con estrema lucidità, calma e diplomazia. È ...

Inter - Suning sogna Luka Modric (RUMORS) : L'ottimo momento che sta vivendo l'Inter in questa parte della stagione sta influenzando anche l'ambiente, con l'entusiasmo alle stelle testimoniato dagli oltre sessantacinquemila spettatori previsti allo stadio Meazza sabato, alle ore 15, per affrontare il Genoa. I nerazzurri, dopo aver battuto la Lazio 3-0 allo stadio Olimpico lunedì sera, sono balzati al secondo posto in classifica, pari punti con il Napoli, a sei lunghezze dalla Juventus ...

Inter - Zhang vuole rinforzare la squadra : il sogno è Modric (RUMORS) : L'Inter ha ottenuto una vittoria fondamentale ieri allo stadio Olimpico contro la Lazio per 3-0, in una sorta di scontro diretto anticipato per la zona Champions. Con questo successo i nerazzurri balzano al secondo posto in classifica a ventidue punti, agguantando il Napoli e restando a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Si tratta dei primi tre punti ottenuti dal nuovo presidente, Steven Zhang, il più giovane della storia Interista, ...

Inter - Modric vuole lasciare il Real Madrid (RUMORS) : In casa Inter c'è aria di cambiamento, a cominciare dalla nomina del nuovo presidente arrivata ieri. Sara' Steven Zhang a prendere il timone della societa' dopo Erick Thohir, Cambiamenti che non finiranno qui visto che presto potrebbe arrivare anche l'ufficialita' dell'arrivo dell'ex amministratore delegato della Juventus, Giuseppe Marotta. Anche a livello tecnico, però, potrebbero esserci dei cambiamenti all'Interno della rosa a disposizione di ...

Suning vuole un'Inter da Triplete : assalto a Modric e a Martial (RUMORS) : Venerdì è cominciata la rivoluzione societaria in casa Inter con la nomina di Steven Zhang come nuovo presidente. Il figlio del patron di Suning, Jindong Zhang, succede a Erick Thohir, con il tycoon indonesiano che potrebbe presto cedere al colosso di Nanchino anche le restanti quote di cui è in possesso. Presto poi potrebbe esserci anche l'innesto di un dirigente di livello assoluto come Giuseppe Marotta, che ha lasciato la Juventus di recente. ...