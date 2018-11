Inquinamento atmosferico | quali sono i rischi per la salute e come difendersi?

meteoweb.eu

: • Perché è sempre più preoccupante? • Quanto ci costa? • Chi sono le persone colpite? Le cose da sapere sull’inqui… - Internazionale : • Perché è sempre più preoccupante? • Quanto ci costa? • Chi sono le persone colpite? Le cose da sapere sull’inqui… - Internazionale : L’inquinamento atmosferico è una emergenza sanitaria mondiale: l'analisi del Guardian. - PediciniM5S : #CambiamentiClimatici e #inquinamento atmosferico, due facce della stessa medaglia: di questo abbiamo parlato al co… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) L’, che soprattutto durante i mesi invernali si fa più intenso, provoca al nostro fisico diverse problematiche: alla pelle, causando invecchiamento precoce e reazioni allergiche; all’apparato respiratorio, in quanto le sostanze presenti nello smog agisconoirritanti; al cuore e all’apparato circolatoriodiretta conseguenza del danno respiratorio. Da qui l’idea di Nivea di sviluppare l’infografica “. Teorie e Tecniche di sopravvivenza in città“, al fine di informare i lettori su tanti interessanti accorgimenti e consigli per proteggersi adeguatamente.Nella prima parte, si delinea cosa comporta l’sul nostro fisico, per poi definire i rimedi necessari per ciascuno di essi. Ad esempio, per proteggere la pelle è fondamentale detergerla, idratarla e nutrirla quotidianamente. Polveri sottili e smog favoriscono ...