Info richiesta rimborsi Vodafone | TIM | Wind e Tre su fatturazione a 28 giorni | quali

(Di venerdì 23 novembre 2018)Entro la fine dell'anno scatteranno i, TIM,e Tre per laa 28: il TAR del Lazio, come vi abbiamo raccontato ieri in questo articolo dedicato, ha rifiutato il ricorso presentato dagli operatori nazionali, ottenendo, in compenso, l'abolizione della relativa multa. Da qui fino al 31 dicembre 2018, i consumatori potranno esultare, anche se a metà, ed essere risarciti degli aumenti dell'8.6% nel frattempo subiti per il passaggio allaa 4 settimane, che, nell'arco di un intero anno solare, sappiamo comportare il pagamento di una mensilità in più.Molti di voi si staranno chiedendo come fareper i, TIM,e Tre di cui si ha diritto: sappiate che, almeno stando a quanto gira voce fino a questo momento (può darsi più avanti arrivino indicazioni diverse), non ci sarà bisogno di farne domanda, in quanto ...