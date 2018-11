abruzzolive

: La stagione turistica rischia ormai di essere compromessa” così Rudy Di Stefano candidato consigliere di centrodest… - ekuonews : La stagione turistica rischia ormai di essere compromessa” così Rudy Di Stefano candidato consigliere di centrodest… - QuotidianiLive : Impianti Prati di Tivo e Prato Selva, Rudy Di Stefano: operatori abbandonati a se stessi, si intervenga... - HolidaysUmbria : CAPODANNO 2018 in Residence a Pietracamela (TE) sul Gran Sasso vicino agli impianti sciistici di Prati di Tivo: OFF… -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Dal canto mio metterò in campo ogni sforzo e azione per stimolare la classe politica e le istituzioni affinchè la nostra regione si fregi delle prime posizioni in Italia nel settore". Notizia ...