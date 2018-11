Iliad | gli utenti denunciano un servizio mancante | Ecco le due promozioni dell' operatore

Iliad - gli utenti denunciano un servizio mancante - Le due promozioni dell'operatore francese : Iliad continua a registrare record, ma non è ancora riuscita a risolvere un bug: ecco il servizio che manca agli utenti. Le due offerte attive ora sul sito Iliad: manca il servizio SMS Premium Iliad, ...

Promozioni Kena Mobile - smentita ufficiale su offerta da 5 - 99 euro per gli utenti Iliad : Ci avviciniamo al Black Friday, ed anche i brand di telefonia Mobile stanno improntando la loro strategia commerciale proprio per valorizzare questa importante ricorrenza, importata dall'America. A tal proposito, molti brand stanno lanciando interessanti tariffe, utilizzando spesso e volentieri i propri siti o le pagine social ufficiali. In questo contesto, purtroppo alcuni siti di informazione, anche attendibili, divulgano fantomatiche offerte ...

Promozioni Kena Mobile : lanciata offerta da 50 giga a 5 - 99 euro dedicata agli utenti Iliad : Il 19 novembre sono state ufficializzate le nuove tariffe di Kena Mobile, attivabili anche online: parliamo di Kena Star Black, Kena 7,99 e Kena Voce, ognuna dedicata ad uno specifico target di pubblico. Ma la low cost di Tim ha deciso di integrare queste Promozioni con una ulteriore, attivabile però solo nei punti vendita Kena Mobile: tale offerta ricalca la 'vecchia' Kena Star 5 o, passando ad un'altra low cost, l'offerta lanciata da Ho.Mobile ...

Iliad supera i 2 milioni di clienti e proroga la sua offerta migliore : iliad non ha mai visto un successo simile, è la stesso società francese a mettere in bella vista sulla pagina della sua migliore offerta questo slogan che dà la misura di quanto gli italiani fossero alla ricerca di un operatore che parlasse chiaro. Ed ecco che i due milioni di clienti sono stati superati in pochissimi mesi, dal 29 maggio ad oggi. La stessa iliad incredula del successo italiano È la stessa azienda a mettere in risalto il successo ...

La migliore offerta di Iliad continua : ancora attivabile Iliad Giga 50 a 7 - 99 euro al mese : Per Iliad Giga 50 non è ancora giunto il tempo della pensione e a comunicarlo è Iliad stesso, che tramite il suo sito fa sapere che è ancora attivabile e che lo sarà fino a nuova comunicazione. L'articolo La migliore offerta di Iliad continua: ancora attivabile Iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Iliad : non solo offerte - l’aziende lavora per migliorare le copertura di rete : Iliad ha sicuramente rivoluzionato il mondo degli operatori mobili italiani con il suo arrivo, soprattutto perché era un momento in cui tutti gli operatori cercavano di ricavare il maggior profitto con la minor spesa possibile. leggi di più...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Vodafone - Iliad - Wind e Tre : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a […] L'articolo Migliori offerte telefoniche di TIM, Vodafone, Iliad, Wind e Tre proviene da TuttoAndroid.

TIM - Vodafone e Wind - offerte per sfidare Iliad : costi e dettagli delle promozioni : TIM, Vodafone e Wind provano a strappare clienti a Iliad, lanciando delle promozioni rivolte ai clienti dell'operatore francese TIM, Vodafone e Wind, offerte per sfidare Iliad: info su costi e ...

Meglio Wind Smart Online - Kena Star Più o Iliad 50GB? : Meglio Wind Smart Online, Kena Star Più o iliad 50GB? Tutte tariffe attivabili Online o in negozio che includono chiamate illimitate verso fissi e mobili con un contenuto di gigabyte che va dai 30 ai 50GB e costi che partono da 7,99€. Wind Smart Online Edition Wind arranca nel mercato mobile dopo le tantissime rimodulazioni, l’assistenza scadente e accordi con altri operatori per imporre fatturazioni di 4 settimane, l’operatore ...

Iliad - torna l'offerta da 6 - 99 euro al mese - ma durerà per poco tempo | Ecco i dettagli : ILIAD, torna l'offerta da 6,99 euro al mese ILIAD, torna l'offerta da 6,99 euro al mese, ma durerà per poco tempo - Ecco i dettagli ILIAD continua ad ampliare il proprio ventaglio di promozioni, con l'...

Offerta 3 Italia operator attack : minuti illimitati e 4G ma solo per clienti TIM e Iliad | Costi e dettagli promozione : Offerta 3 Italia operator attack giga illimitati e 4G Offerta 3 Italia operator attack: minuti illimitati e 4G ma solo per clienti TIM e Iliad - Costi e dettagli promozione Tre Italia dopo aver quasi ...

WIND - offerte a partire da 5 euro al mese per clienti TIM - Vodafone e Iliad | Costi e dettagli promo 'Operator attack' : WIND, offerte a partire da 5 euro al mese: sfida a TIM Vodafone e Iliad. Fonte foto: androidiani.com WIND, offerte a partire da 5 euro al mese per clienti TIM, Vodafone e Iliad - Costi e dettagli ...

TIM - offerte per clienti Iliad - Vodafone - Wind e Tre : le promozioni 'Operator attack' da non perdere | Info e dettagli : TIM, offerte a partire da 6,99 euro: ecco le promozioni 'Operator attack' da non perdere. Fonte foto: tecnoandroid.it TIM, offerte per clienti Iliad, Vodafone, Wind e Tre: le promozioni 'Operator ...