Il teatro | una questione ancora aperta a San Salvo

Chiuso il teatro Comunale di Vittoria per infiltrazioni di acqua piovana nel tetto : Per gli altri spettacoli in cartellone, bisognerà attendere l'esito delle verifiche in programma.

Al teatro Palladium una giornata per celebrare Gioacchino Rossini : Roma – Nel giorno esatto in cui cade il 150° anniversario della morte, si celebra al Teatro Palladium la figura di Gioachino Rossini , il più importante compositore d’opera della prima metà del XIX secolo, con un’intensa programmazione rivolta agli studenti e ai docenti, agli studiosi e agli storici, così come al pubblico della Capitale. Le attività del 13 novembre si aprono con la presentazione del progetto “ Rossini a scuola”, promosso dal ...

Giorgina Pi torna a teatro in una Londra distopica senza più ossigeno : Giorgina Pi firma la regia di 'Not Not Not Not Not Enough Oxygen', storia distopica in scena al teatro Belli di Roma, dal 13 al 15 novembre , ore 21, , per la rassegna Trend, dedicata alle nuove ...