Il Segreto Anticipazioni Spagnole | Fernando Mesia | Isaac ed Elsa presto nelle trame della

Il Segreto - tragedia al matrimonio di Elsa e Isaac : anticipazioni trame dal 26 al 30 novembre : Le storie de Il segreto non finiscono mai: le infinite trame, le macchinazioni, i sotterfugi e, ovviamente, i mille segreti dei cittadini dell’apparentemente placida e sonnacchiosa cittadina immaginaria di Puente Viejo alimentano in continuazione le vicende della soap opera spagnola. La narrazione non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, misteri a non più finire ed è in onda su ...