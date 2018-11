wired

: Il Re leone, ecco il primo teaser del nuovo film #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Il Re leone, ecco il primo teaser del nuovo film #DipartimentoInnovazioneTecnologia - AwardsToday : Le note emozionanti del capolavoro di animazione del 1994 risuonano nel primo teaser trailer mozzafiato de Il Re Le… - DarkPhoenixxxx : RT @badtasteit: #IlReLeone: ecco il primo trailer italiano del film #Disney in live-action! -

(Di venerdì 23 novembre 2018) “Tutto ciò che è illuminato dal sole è il nostro regno“: inizia così ilde Il Re, illive-action che Disney ha deciso di trarre dal suo classico dell’animazione del 1994 e che uscirà da noi nell’agosto 2019. E in questa prima clip di anticipazione si riproducono appunto, soprattutto con il ricorso agli effetti speciali in Cgi, le scene introduttive del cartone animato originale con un notevole sforzo mimetico.Nelle immagini vediamo dunque tutti gli animali della savana radunarsi per un’occasione speciale, l’annuncio al mondo della nascita di Simba, il leoncino tenuto in braccio dal babbuino Rafiki e figlio del re Mufasa, il quale appunto preannuncia al piccolo che anche lui, come il sole tramonta, un giorno non ci sarà più e il figlio dovrà dunque succedergli come erede. Ilmixa dunque riprese degli animali dal vivo e ...