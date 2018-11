Il prossimo The Legend of Zelda uscirà prima di quanto pensiamo

The Council - Complete Edition è in arrivo su PS4 e Xbox One il prossimo mese : Bigben e Cyanide annunciano che la versione fisica della Complete Edition di The Council, RPG narrativo di grande successo, sarà disponibile per PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 4 dicembre, per la prima volta con tutti i dialoghi sottotitolati in italiano.The Council - Complete Edition include tutti gli episodi di questo gioco narrativo che ha conquistato sia critica che giocatori grazie alla sua storia accattivante, a personaggi complessi ...

Il nuovo progetto di Ninja Theory potrebbe essere svelato il prossimo anno : Xbox ha svelato un carico di annunci durante l'X018 di Città del Messico. Il boss Phil Spencer ha brevemente parlato degli studi che hanno acquisito di recente, dandoci una migliore idea di quando esattamente sapremo di più sul prossimo progetto di Ninja Theory.Come riporta Dualshockers, durante una sessione di interviste tra la conduttrice di Inside Xbox Julia Hardy e Phil Spencer, la coppia ha iniziato a discutere dei prossimi annunci relativi ...

L'apprezzato rompicapo The Room Three arriverà su PC il prossimo mese : Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che L'apprezzato rompicapo The Room Three uscirà il 13 novembre su PC.Lanciato originariamente nel 2015 su iThings e Android, Fireproof Games ha perfezionato il suo titolo per portarlo su PC. Questa versione vanta ambienti più dettagliati, effetti aggiornati e miglioramenti generali. Sotto, un trailer che confronta la versione mobile originale con il remaster PC in arrivo.Read more…

Mavericks The Forge : il battle royale che supporta fino a 400 giocatori arriverà il prossimo mese : Automaton Games ha annunciato che la modalità battle royale per Mavericks: Proving Grounds, Mavericks: The Forge, è stata posticipata. Questa modalità doveva essere disponibile a settembre, tuttavia è stata rimandata al 29 novembre.Come riporta DSOGaming, gli sviluppatori necessitano di qualche tempo in più per mettere a punto il gioco."Abbiamo progettato Mavericks per essere innovativi e ci siamo resi conto che nelle ultime settimane avevamo ...

Castlevania Requiem : Symphony of the Night & Rondo of Blood è realtà ed è un'esclusiva PS4 in uscita il prossimo mese : Il marchio comparso in rete la scorsa settimana non era assolutamente un caso. Una collection che comprende Castlevania Symphony of the Night e Castlevania Rondo of Blood è infatti realtà ed è stata annunciata in queste ore da Konami.Il titolo è stato presentato come Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood attraverso un trailer e attraverso l'annuncio della data di uscita ufficiale: il 26 ottobre in esclusiva su PS4 e a ...