Il professore a cui hanno ritirato 26 studi scientifici in un colpo solo

(Di venerdì 23 novembre 2018)26 documenti. È questo il numero didi Antonio Orlandi,di ingegneria elettrica dell’università dell’Aquila, ritirati in ungiorno da una rivista scientifica. A riferirlo è stato Retraction Watch, il sito web che monitora e riporta tutte le ritrattazioni di articoliche avvengono nel mondo.Non è del tutto chiaro perché i documenti siano stati ritirati. Ma, stando a quanto riporta Retraction Watch, sembra che il ritiro di questi articoli sia arrivato proprio in concomitanza al fatto che fino a poco tempo fa Orlandi era caporedattore della rivista dove erano stati pubblicati, ovvero la Transactions on Electromagnetic Compatibility dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (Ieee), una società internazionale di scienziati professionisti che ha l’obiettivo di promuovere le scienze tecnologiche e che ...