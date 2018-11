Il premier Conte arrivato a Napoli | prima tappa al carcere di Nisida

Conte - il blitz campano del premier : incontro a Nisida con i giovani detenuti : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna in Campania. A distanza di pochissimi giorni dalla riunione tenuta nella Prefettura di Caserta per firmare il protocollo di contrasto ai roghi di ...

Terremoto - il premier Conte testa la Stanza sismica della Protezione Civile : Il presidente del Consiglio ha provato la Stanza sismica della Protezione Civile, il dispositivo in grado di riprodurre cosa accade durante un Terremoto. Si tratta di una piattaforma che può ospitare ...

Il premier Conte apre alla Ue : «Nessuna ribellione - ma nell'interesse degli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla» : «Se si tratta di difendere gli italiani non siamo disposti a rinunciare a nulla». Il premier Giuseppe Conte lo dice ai cronisti a margine del Forum sui rischi da disastri ambientali in corso a...

Il premier sabato da Juncker. P. Chigi : Conte sentirà anche cancellerie europee : Salvini: 'Ora di lettera aspetto quella di Babbo Natale'. Di Maio apre uno spiraglio: 'Noi e l'Ue vogliamo la stessa cosa, ridurre il debito'. Il capo dello Stato Mattarella invita ad abbassare i toni,...

Il premier Conte al Forum anti-disastri - sale sul simulatore sismico : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presenziato oggi al Forum europeo per la riduzione del rischio di disastri: dopo avere visitato la mostra sui terremoti italiani, ha indossato il casco della Protezione civile ed è salito sulla pedana mobile del simulatore sismico, provando per alcuni secondi gli effetti di una scossa. Il sisma simulato dal macchinario allestito all’Eur ha riprodotto esattamente la forza del terremoto del 6 ...

Conte sabato da Juncker. P. Chigi : premier sentirà anche cancellerie europee : Salvini: 'Ora di lettera aspetto quella di Babbo Natale'. Di Maio apre uno spiraglio: 'Noi e l'Ue vogliamo la stessa cosa, ridurre il debito'. Il capo dello Stato Mattarella invita ad abbassare i toni,...

Renzi al premier Conte e ai vice : fermatevi o sarà il disastro : 'Lancio un appello a Conte, Tria, Salvini e Di Maio: vi prego, fermatevi. State giocando sulla pelle del Paese'. Matteo Renzi, in diretta su Facebook, a proposito della procedura Ue sulla manovra, si ...

ROMA - CASAMONICA : ABBATTUTE 8 VILLE SFARZOSE/ Anche il premier Conte presente "Quanto lusso" - IlSussidiario.net : ROMA, sgomberate 8 VILLE del clan CASAMONICA, blitz col Sindaco Virginia Raggi. Saranno demolite, in azione 600 agenti: trovati droga, affreschi e tigri.

'Da oggi è Terra dei cuori non dei fuochi' - così il premier Conte - : Caserta, 19 nov., askanews, - 'Da oggi non più Terra dei fuochi ma Terra dei cuori'. Ha iniziato così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la conferenza stampa a Caserta, al termine della ...

Rifiuti - il premier Conte : “Ci sono diversità di vedute ma attueremo il contratto di governo” : Rifiuti, la questione che ha creato tensioni negli ultimi giorni, Conte: “La nostra guida è il contratto di Governo” “Non c’è nessuna polemica, c’è qualche diversità di vedute ma l’indirizzo politico del governo è chiaro” e “la guida è il contratto“, ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando con i cronisti prima di firmare nella prefettura di Caserta il protocollo di ...

A Caserta Conte coi vicepremier cerca una soluzione ai roghi di rifiuti : Il governo sottoscriverà con il presidente della Regione De Luca e i prefetti di Napoli e Caserta un piano di azione per fronteggiare l'emergenza. Tra le misure anche l'invio nella Terra dei Fuochi di ...