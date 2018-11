Il Governo non attua nessun cambiamento neppure nella scuola Bussetti | Il crocifisso

Il Governo Usa : non comprate Huawei. Ma i cinesi non ci stanno e rispondono : « Prodotti e soluzioni Huawei sono usati in oltre 170 Paesi di tutto il mondo, servono 46 dei primi 50 operatori mondiali,aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono ...

Salvini : "Savona? Non si dimette - è uno degli assi portanti del Governo" : Il ministro Paolo Savona ? Non si dimetterà. Ad assicurarlo - rispondendo a domanda precisa - è il vicepremier Matteo Salvini che da Cagliari, dov'è in campagna elettorale, spiega: "Sui giornali ne ...

Governo - Salvini : Dimissioni Savona? Non credo - è asse portante : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Savona verso le dimissioni : 'Va cambiato il Governo - non solo la manovra' : Ipotesi Giorgetti governo, è braccio di ferro su Savona all'Economia. L'ira di Salvini: 'Sono davvero arrabbiato' Titoli Italia A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z I temi caldi ...

Pensioni flessibili e LdB 2019 - Governo conferma Quota 100 e stop Fornero nonostante l'UE : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 23 novembre 2018 vedono emergere nuove critiche alla legge Fornero da parte dell'ala leghista del governo. Il vicepremier Matteo Salvini torna infatti a confermare il superamento dell'impianto normativo avviato nell'ormai lontano 2011, avallando implicitamente l'approvazione delle Pensioni anticipate tramite la Quota 100 all'interno della legge di bilancio. Nel frattempo dalle associazioni della scuola si ...

CONI - possibili dimissioni per Malagò : “se non cambia la riforma del Governo - dopo Tokyo me ne vado” : Giovanni Malagò potrebbe lasciare la poltrona di presidente del CONI dopo le Olimpiadi di Tokyo del 2020 “dimissioni? Non abbandono gli atleti a 5 mesi dalle Olimpiadi. Se le cose rimangono così, non aspetto neanche la fine del quadriennio e un minuto dopo le Olimpiadi me ne vado“. Lo ha detto il presidente del CONI Giovanni Malago‘, presente all’evento ‘Lo sport italiano: passato, presente e futuro’, ...

Manovra - Governo apre a dialogo. Moscovici : non è mercato di tappeti : Intanto il ministro dell'Economia tranquillizza senatori e italiani: non servirà nessun intervento straordinario sul risparmio dice. Poi quello che da giorni è il leit motive suo e di Giuseppe Conte: ...

"Non c'entro nulla con la norma sul peculato - è stato solo un inciampo". E"snobba" i banchi del Governo : C'è ancora tensione tra M5S e Lega a giudicare dal modo in cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti prende posto in aula, nel corso della votazioni al ddl Anticorruzione.Giorgetti sceglie infatti di non andare ai banchi del Governo, dove posto peraltro ci sarebbe, visto che siede il solo ministro di Giustizia Alfonso Bonafede. Il sottosegretario si accomoda ai banchi della Lega, seduto nella file di Borghi. ...

Peculato - Giorgetti : "Non c'entro nulla col blitz". Ma diserta i banchi del Governo : Ora Giorgetti risponde ai 'sospetti' di Di Maio . 'Secondo me non c'è alcun tipo di problema', dice il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio commentando le i ndiscrezioni pubblicate dal ...

Monti attacca ancora il Governo : "Non sa nulla di economia" : Ospite di Otto e Mezzo, su La7, il senatore a vita ed ex presidente del Consiglio, Mario Monti, ha parlato a tutto tondo di politica ed economia dopo la bocciatura da parte della Commissione europea della manovra italiana. E lo ha fatto senza risparmiare alcune pesantissime critiche al governo Conte. Pur senza fare nomi, Monti ha puntato il dito contro le ricette economiche dell'esecutivo, che andrebbero nella direzione opposta a quella ...

Paolo Savona - la resa all'Unione europea : 'Così non ha più senso andare avanti'. Governo a casa : Anche Paolo Savona alza bandiera bianca. E la sua resa all' Unione europea dopo la procedura d'infrazione contro l'Italia fa rumore, perché nel Governo il ministro degli Affari Ue era accreditato come ...

Sicurezza scuole - la madre di Vito Scafidi a 10 anni dalla morte : “Problema non risolto”. Guariniello : “Governo tace” : “Mio figlio Vito, come i bambini di San Giuliano e gli studenti dell’Aquila, è una vittima di Stato: per anni lo Stato sapeva della condizione delle scuole, ma non ha fatto nulla”. Vito Scafidi è morto il 22 novembre 2008 mentre si trovava a scuola. Aveva 17 anni e da quel momento sua madre, Cinzia Caggiano, non ha mai smesso di lottare per la Sicurezza degli edifici scolastici in tutta Italia. “All’inizio dicevano che si trattava di una tragica ...

Governo nel caos - Di Maio : 'Così non si può andare avanti' : Il Governo italiano è letteralmente nella bufera, non soltanto per la manovra economica, ma anche e soprattutto per problemi interni alla maggioranza. Infatti la maggioranza prima ha dovuto affrontare il problema dell'emendamento sul peculato, approvato da 36 ''franchi tiratori'' dentro la maggioranza di Governo, poi è arrivata in serata la stangata dell'Unione Europea che ha per l'ennesima volta bocciato la manovra Italiana. La cosa incredibile ...

Matteo Salvini assicura : “Il Governo non tasserà i risparmi degli italiani” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, garantisce che il "governo non tasserà i risparmi degli italiani", nonostante la bocciatura della manovra italiana da parte della Commissione europea con la conseguente possibilità di una procedura d'infrazione. "Spero che lo scontro finisca, il governo vuole dialogare con l'Unione europea", assicura ancora Salvini.Continua a leggere