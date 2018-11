Il Governo apre all’azionariato popolare per i club di calcio

Manovra - Governo tira dritto ma apre al dialogo : Il Governo tira dritto sulla Manovra nonostante la bocciatura da parte della Commissione europea , pur ribadendo la propria apertura al dialogo. "La procedura di infrazione va discussa e io credo ...

Manovra - Governo apre a dialogo. Moscovici : non è mercato di tappeti : Intanto il ministro dell'Economia tranquillizza senatori e italiani: non servirà nessun intervento straordinario sul risparmio dice. Poi quello che da giorni è il leit motive suo e di Giuseppe Conte: ...

Manovra - Governo tiene duro ma apre a modifiche. Conte : 'Impianto solido' : ... quindi di quello del precedente governo' e che 'noi siamo sempre convinti della nostra Manovra, della solidità del nostro impianto di politica economica e quindi sarò ben disponibile a valutare con ...

Il Governo apre a integrazione rete TIM/Open Fiber. Attesa per CdA su nomina CEO : Il Governo apre la strada alla possibile integrazione della rete in fibra di TIM e Open Fiber , mentre il mercato distratto sì interroga sulla nomina del nuovo AD che si conoscerà domenica 18 novembre ...

Si apre un nuovo fronte nel Governo : la legge sul conflitto di interessi : Nel contratto di governo, dopo un durissimo tira e molla, è stato inserito ma in una versione un po' annacquata. Comunque sia la legge che andrebbe a limitare i conflitti di interessi, seppur senza una data per l'entrata in vigore, è nel programma dell'esecutivo giallo-verde. Ora i 5Stelle hanno urgenza di approvarla e con la Lega è già possibile immaginare che questo sarà un nuovo fronte di scontro dal momento ...

Crack bancari - il Governo apre a correttivi sui ristori ai risparmiatori : Il Governo è pronto a venire incontro alle richieste dei risparmiatori coinvolti nei Crack bancari. Ad ufficializzare l'apertura è il sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, Lega,. Al termine di un incontro con le associazioni più rappresentative a cui hanno partecipato anche il ministro dei rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, M5S, e ...

Governo - Conte : settimana impegnativa - sapremo essere all'altezza : Roma, 5 nov., askanews, - 'In partenza per Algeri, ma con la mente costantemente rivolta all'Italia. Con il primo ministro algerino parlerò della Sicilia, dove sono stato ieri dopo la violenta ondata ...

M5s apre nel Governo fronte prescrizione - gelo della Lega : Insomma ci sarà certamente bisogno di un supplemento di riflessione politica tra M5s e Lega, soprattutto se il Carroccio non vuole scontentare Forza Italia che si è scagliata - insieme a una parte ...

Francia - tasso anomalo di bambini nati senza braccia o mani tra il 2000 e il 2014. Il Governo apre un’inchiesta nazionale : Diciotto casi di bambini nati tra il 2000 e il 2014, senza braccia o con malformazioni agli arti superiori, di cui 8 in un raggio di soli 17 chilometri quadrati attorno al villaggio di Druillat, nel dipartimento dell’Ain. Il caso è stato svelato in Francia grazie alla denuncia dell’epidemiologa Emmanuelle Amar, direttrice del registro delle malformazioni congenite della regione Rodano-Alpi (Remera), che ha reso pubblico il tasso ...

Matteo Salvini apre ad un Governo monocolore della Lega : Matteo Salvini punta ad un governo monocolore leghista senza i grillini. “Se governassi da solo potrei fare tante cose più

Desirée - a Roma si apre il caso sicurezza : sfida nel Governo : Basta la cronaca e due visioni diverse di approccio ai problemi a dettare l'agenda che affonda sulla carne nuda dell'Urbe: i rifiuti, le buche, il suk in centro, gli autobus a fuoco, le scale della ...

Governo - Salvini apre. 'Dopo le nuvole torna il sereno. Domani a Roma per risolvere i problemi' : Dopo 48 ore sulle montagne russe, durante le quali il Governo gialloverde ha sfiorato la crisi sul condono fiscale, Matteo Salvini riapre la prospettiva di una intesa con gli alleati 5Stelle: 'Dopo le ...

La pace armata nel Governo apre spifferi di voto anticipato : 'Un governo che avesse una politica fiscale meno espansionistica di quello attuale, che vede la somma di due partiti diversi, porterebbe sollievo ai mercati e a un rally dei mercati finanziari in ...

Governo - spread apre in rialzo : 298 punti. Apertura in rosso per piazza Affari : Apertura in rialzo per lo spread a 298 punti dopo la chiusura a 285 venerdì scorso con una variazione che supera il 4%. Apertura in rosso per piazza Affari: l’indice Ftse Mib avvia gli scambi a 20.163 punti (-0,90%), l’All Share a 22.273 (-0,81%). Ieri il vicepremier Luigi Di Maio aveva puntato il dito contro opposizioni e sistema mediatico. C’è un tentativo di “far cadere il nostro Governo il prima possibile” aveva detto ...