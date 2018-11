Il dramma di Wilma De Angelis | “Costretta a vivere con 800 euro al mese”

caffeinamagazine

(Di venerdì 23 novembre 2018) Vi ricordateDe? È stata un’icona della musica italiana degli anni ’50 e ’60, oltre che pioniera dei programmi di cucina in televisione (ben prima di Antonella Clerici) e attrice di cinema nel film “Femmine contro maschi” di Fausto Brizzi. Tra i suoi grandi successi possiamo ricordare “Nessuno”, “Patatina”, “Quando vien la sera”, “Dimmi di sì”, cover di Bad Romance di Lady Gaga, che ha ottenuto più di 200mila visualizzazione.“A Riccione cantavo al Savioli – aveva raccontato qualche tempo fa in un’intervista – allora esibirsi lì era un traguardo, prima di me c’erano arrivate Jula De Palma, Flo Sandon’s, insomma era la nicchia del cantante di successo dell’anno. Nel 1958 toccò a me, e cantai a Riccione per tre anni. Pur non conoscendo l’inglese, cantavo jazz per istinto, copiavo a pappagallo i dischi di Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Helen Merrill, senza imitarle ...