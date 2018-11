Il Dortmund riscatta Paco Alcacer

Il Borussia Dortmund riscatta Paco Alcacer : il Barcellona incasserà 23 milioni più bonus : Paco Alcacer lega il suo nome al Borussia Dortmund , il club tedesco ha già deciso di riscatta re il calciatore dal Barcellona Paco Alcacer ha conquistato il Borussia Dortmund . Il club tedesco ha deciso di riscatta re il calciatore arrivato in estate dal Barcellona , nonostante la cifra non sia certo esigua. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset, Paco Alcacer il 27 novembre diverrà a titolo definitivo un calciatore del Borussia Dortmund ed ...

Risultati Bundesliga - il Bayern Monaco si riscatta : Dortmund fantastico : Risultati Bundesliga – Si sono giocate altre importanti partite per quanto riguarda la Bundesliga, successo da parte del Bayern Monaco contro il Wolfsburg che si riscatta dopo le ultime deludenti prestazioni, mattatore dell’incontro l’attaccante Lewandowski, autore di una doppietta. fantastico il percorso del Dortmund, per i gialloneri vittoria in trasferta anche contro lo Stoccarda, momento fantastico per Paco Alcacer, ancora ...