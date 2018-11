Il Dna trovato su Yara è di Massimo Bossetti La sentenza della Cassazione

huffingtonpost

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Le numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di 'Ignoto 1', rinvenuto sulle mutandinevittima, e quello dell'imputato". Lo scrive la, nelle motivazioni(depositate oggi) con la quale, il 12 ottobre scorso, ha confermato in via definitiva l'ergastolo per, ritenuto responsabile dell'omicidiotredicenneGambirasio, scomparsa da Brembate di Sopra, dove abitava, il 26 novembre 2010 e ritrovata morta esattamente 3 mesi dopo in un campo non lontano dal suo paese.