Il Comune di Napoli evita il crac | palazzo San Giacomo non è più in vendita

Napoli - Corte Conti dà ragione a Comune : sospeso blocco della spesa. De Magistris : “Torniamo a finanziare i servizi” : La giunta guidata dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris in queste ore è alle prese con la manovra di Bilancio sulla quale peserà molto la decisione delle sezioni riunite della Corte dei Conti. I magistrati contabili romani si sono infatti espressi in modo favorevole sul bilancio del Comune, sospendendo l’efficacia della delibera con la quale la sezione regionale della Campania aveva dichiarato in squilibrio il bilancio 2018-2020 ...

La Corte dei Conti sblocca la spesa del Comune di Napoli : via libera a ticket - premi e assunzioni : assunzioni, lavoratori socialmente utili, premi di produttività e ticket mensa. La sospensione del blocco della spesa per il Comune di Napoli da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti dà ...

Comune di Napoli - la Corte dei Conti sospende il blocco della spesa : I giudici delle sezioni riunite della Corte dei Conti hanno disposto la sospensione dell'efficacia della delibera con la quale la sezione regionale della Campania aveva dichiarato in squilibrio...

Comune di Napoli - il rally dei conti : due settimane per evitare il crac : Quella di mercoledì è una data cruciale per il Comune, quel giorno a Roma si discuterà innanzi alle Sezioni Riunite il ricorso contro il blocco della spesa imposto dalle Sezione regionale della Corte ...

Napoli - la protesta della Giostra : 'Dema ci ha autorizzato - il Comune vuole cacciarci' : ... che da due anni utilizza un immobile di proprietà comunale in via Speranzella 81, per corsi di teatro e spettacoli dal vivo. La storia è kafkiana e ha inizio due anni fa, quando il 15 maggio 2016 l'...

Stadio Napoli - De Magistris : “Comune e De Laurentiis vicini all’intesa sulla convenzione” : “La stretta di mano con Aurelio De Laurentiis in occasione della partita con il Paris Saint Germain è stata istituzionale e di cortesia, quella per la convenzione ancora non c’è stata. La convenzione tra Napoli e Comune ci sarà quando le parti firmeranno: a oggi le parti non hanno firmato, quindi vuol dire che la convenzione non c’è ancora“. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nel corso della ...

Napoli - dal Comune : 'Contro il Chievo i primi risultati dei lavori al San Paolo' : A Radio CRC è intervenuto Ciro Borriello , assessore allo Sport del Comune di Napoli: 'Il San Paolo è un cantiere in movimento. Si lavora all'illuminazione al led, alla pista d'atletica e al manto erboso. L'impianto di illuminazione sarà completato durante ...

Napoli - via alla stagione teatrale nei locali occupati : 'Danno al Comune di quasi 200mila euro' : Il cortocircuito si registra nel momento in cui l'associazione - che senza dubbio produce spettacoli di interesse culturale - continua ad utilizzare la struttura 'disattendendo quanto convenuto il 1 ...

Napoli - davanti al Comune in scooter e senza casco : 'Siamo in preda alle babygang' : Piazza Municipio, ore 22.43. E' la diretta facebook di una cittadina napoletana che, in preda al panico, prende il suo cellulare ed improvvisa una diretta facebook davanti Palazzo San Giacomo. '...

Il governo a Napoli per salvare de Magistris ed evitare il crac del Comune : Nel Consiglio dei ministri a Napoli di lunedì 19 novembre, ma potrebbe slittare anche al giorno successivo, ci sono due ordini del giorno a cui, in queste ore, stanno lavorando i tecnici di palazzo ...

Consiglio flop - il Comune dice addio a Napoli Riscossione : Finisce in un cassetto almeno per un altro anno il progetto di 'Napoli Riscossione', il Comune cambia obiettivo, rinuncia al progetto di svolgere in proprio questo compito e punta sull'Agenzia delle ...

Allerta Meteo Napoli per il 1° Novembre - il Comune : “massima prudenza”. Bosco e parco di Capodimonte chiusi anche nel weekend : Il Comune di Napoli invita la cittadinanza “a una particolare prudenza negli spostamenti nella giornata di domani”, quando sarà in vigore l’avviso di Allerta Meteo idrogeologica e idraulica emanata dalla Protezione civile della Regione Campania. L’invito viene rivolto dall’Amministrazione comunale anche “in considerazione del fatto che sono ancora in corso verifiche sulle conseguenze dell’evento di ...

'Sottosopra' - il pensiero della differenza per un cambio di civiltà : un confronto nella Casa delle donne/Bene Comune di Napoli : Li anticipa la filosofa Stefania Tarantino: dal movimento #metoo - spiega - inteso, secondo Cigarini, come 'leva di una politica dell'esistenza femminile, che è altra cosa da una politica di potere', ...

Napoli - è guerra di deleghe al Comune : la grana Patrimonio passa alla Clemente : Una delle novità all'orizzonte riguarda il Patrimonio, che viene riunificato dopo il tentativo, fallimentare, di spacchettarlo in tre, suddiviso fino ad oggi tra Ciro Borriello, che oltre allo Sport ...