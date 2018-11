Il capo 5 Stelle costretto ad annullare comizio a Corleone | Il suo candidato ha postato

M5s Palermo - la lettera di Ugo Forello : “La mia sostituzione da capogruppo è imbarazzante. Ma non lascio i 5 stelle” : Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Ugo Forello, consigliere comunale M5s di Palermo che il 12 novembre è stato sostituito da Antonino Randazzo come capogruppo dei pentastellati. Da esponente del MoVimento 5 Stelle ho vissuto con poco entusiasmo, ma nello stesso tempo con moderata fiducia, la formazione del governo giallo-verde, preoccupato che la convivenza con una forza così diversa, potesse comportare troppi compromessi dei nostri percorsi ...

Nuovo affondo dei 5 Stelle contro Roberto Garofoli - capo di Gabinetto del Tesoro : "Chiarisca o lasci" : Il capo di Gabinetto del ministero dell'Economia, Roberto Garofoli, "è in conflitto d'interessi, chiarisca o se ne vada". Lo afferma in una nota Francesco Silvestri (M5S), componente della commissione Affari Costituzionali della Camera, tornando sulla questione delle risorse alla Croce Rossa nel decreto fiscale. "Ci hanno dato degli incompetenti e dei complottisti - afferma - ci hanno detto che non esisteva alcuna manina: il classico ...

Italia 5 Stelle - lo show di Grillo : dai “poteri da cambiare al capo dello Stato” alle battute su Salvini e agenzie di rating : Arriva sul palco brandendo una manina di plastica, sulle note della sua canzone blues ‘show me the way’. Beppe Grillo si presenta così sul palco di Italia 5 Stelle, presentato dal vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, come “il padre di tutti noi”. E il fondatore del M5s esordisce: “E adesso la satira chi la deve fare? Qui c’è il premier, un ministro… non sono più i ragazzi che conoscevo. Ho visto ...

