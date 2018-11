agi

: Il candidato #M5S a #Corleone vuole «aprire un dialogo con i familiari dei mafiosi». Su Facebook la foto con il nip… - giornalettismo : Il candidato #M5S a #Corleone vuole «aprire un dialogo con i familiari dei mafiosi». Su Facebook la foto con il nip… - Agenzia_Italia : Il candidato M5s a Corleone vuole riaprire il dialogo coi parenti dei mafiosi - maricl091352 : RT @Agenzia_Italia: Il candidato M5s a Corleone vuole riaprire il dialogo coi parenti dei mafiosi -

(Di venerdì 23 novembre 2018) "Voglioilcon idei mafiosi. È molto importante. Spesso un condannato per mafia coinvolge tutta la famiglia e ivengono individuati anche loro come colpevoli. Se sarò eletto sindaco farò questo passo, anzi l'ho già fatto". Lo dice in una videointervista a Repubblica, ilsindaco didel Movimento 5 stelle, Maurizio Pascucci, toscano trapiantato nel paese della provincia di Palermo, dove si vota domenica.Oggi pomeriggio è con Luigi Di Maio, prima a incontrare i lavoratori del Pastificio Rinascitase, azienda che opera su terreni confiscati alla mafia, poi a un comizio in piazza. "In questi giorni - ha detto - ho fatto un passo con un parente di Bernardo Provenzano che gestisce un locale pubblico".Pascucci ha postato su Facebook una foto con il nipote di ...