Corleone - il candidato del M5s : “Non voglio i voti dei mafiosi. Rottura con Di Maio? No - mi scuso per la foto” : “Il mio obiettivo era dialogare con un parente di un mafioso che sceglie di non intrattenere più rapporti con lui”, perché “i parenti dei mafiosi che decidono di non dare continuità a questi rapporti non vanno condannati”. Così Maurizio Pascucci, candidato del M5s a Corleone, dopo la polemica sulle sue frasi in favore dei parenti di mafiosi e sulla foto insieme a Salvatore Provenzano. Il candidato sindaco ha spiegato di ...

Corleone - candidato sindaco M5S : “Dialogo con i parenti dei mafiosi”. Di Maio lo molla : “Grave” : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha annullato la visita organizzata nella cittadina siciliana per questo pomeriggio. La decisione è stata presa in risposta alla bufera scatenatasi sul candidato sindaco pentastellato Maurizio Pascucci, reo di aver pubblicato sui social una foto con un nipote del boss Bernardo Provenzano e di essersi detto d'accordo ad aprire un dialogo con i parenti dei mafiosi.Continua a leggere

Il candidato dei 5 Stelle : "Ora riaprire il dialogo coi parenti dei mafiosi" : Sono bastate alcune dichiarazioni imprudenti per far saltare il comizio di Di Maio a Corleone in compagnia del candidato sindaco Maurizio Pascucci. In una videointervista a Repubblica di fatto Pascucci ha affermato: "Voglio riaprire il dialogo con i parenti dei mafiosi. È molto importante. Spesso un condannato per mafia coinvolge tutta la famiglia e i parenti vengono individuati anche loro come colpevoli. Se sarò eletto sindaco farò questo ...

Il candidato M5s a Corleone vuole riaprire il dialogo coi parenti dei mafiosi : "Voglio riaprire il dialogo con i parenti dei mafiosi. È molto importante. Spesso un condannato per mafia coinvolge tutta la famiglia e i parenti vengono individuati anche loro come colpevoli. Se sarò eletto sindaco farò questo passo, anzi l'ho già fatto". Lo dice in una videointervista a Repubblica, il candidato sindaco di Corleone del Movimento 5 stelle, Maurizio Pascucci, toscano trapiantato nel ...

Isola dei Famosi 2019 : Giorgio Manetti candidato come naufrago : Giorgio Manetti sbarcherà all’Isola dei Famosi 2019? Secondo le ultime notizie l’ex star di Uomini e Donne potrebbe essere fra i naufraghi della nuova edizione. Dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi, Giorgio sarebbe pronto a volare in Honduras fra i vip del reality condotto da Alessia Marcuzzi. A confidarlo è stato proprio l’imprenditore fiorentino, che ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui ha ...

Frans Timmermans sarà il candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione Europea : Frans Timmermans sarà il candidato del Partito Socialista Europeo, il principale partito europeo del centrosinistra, alla presidenza della Commissione Europea dopo le elezioni europee del 2019. Secondo il meccanismo dello Spitzenkandidat, il partito europeo che avrà ottenuto più seggi alle

Brasile - il candidato dell'ultradestra Jair Bolsonaro è Presidente con il 55 - 13% dei voti : Ormai in Brasile è confermata la svolta verso l'ultradestra. Sarà Jair Bolsonaro, ex capitano dell’esercito, il nuovo Presidente del Brasile a partire dal primo gennaio dell'anno venturo. Al ballottaggio ha sopraffatto l'erede di Lula, il candidato del Partito dei lavoratori Fernando Haddad. Gli exit poll pongono a 12 punti il distacco tra i due candidati: il 56% contro il 44%. Le prime parole del neoeletto sono state: "Difenderò la ...

DIETRO LE QUINTE/ Minniti nasconde il vero candidato dei renziani : L'investitura di Minniti a candidato segretario Pd assomiglia molto al più tipico dei cavalli di Troia. Un'idea di Renzi per "salvare" uno del suo gruppo. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 06:03:00 GMT)L'INTERVISTA/ Zingaretti: ecco il mio Pd, contro la povertà e per l'Europa politica, di N. ZingarettiSCENARIO/ Il partito (italiano) che vuole l'Italia in crisi, di A. Mangia