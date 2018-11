Bankitalia : famiglie più povere con il calo dei Btp | Investitori esteri in fuga dai titoli come nel 2012 : Nella crisi del 2010-2011 un aumento dello spread di 100 punti base ha fatto salire di 30 punti i tassi sui mutui alle famiglie. Nel secondo trimestre dell'anno la quotadi titoli pubblici italiani detenuta da Investitori esteri si èridotta di circa tre punti percentuali. Il vicepremier ritorna sulle grandi opere

Bankitalia : il calo dei Btp ha ridotto la ricchezza delle famiglie di 85 miliardi : Il calo dei titoli di Stato «ha determinato una riduzione del valore della ricchezza finanziaria delle famiglie» del 2% (poco meno di 85 miliardi) nei sei mesi a giugno...

Migranti : fonti del Viminale confermano il drastico calo dei cadaveri recuperati nel Mediterraneo nel 2018 : Netta riduzione quest'anno dei Migranti vittime di traversate del Mediterraneo. Secondo fonti del Viminale, nella porzione del Mediterraneo di competenza italiana i cadaveri di Migranti recuperati stati 23 nel 2018 a fronte dei 212 del 2017. Nella statistica sono considerati anche i due corpi rinvenuti ieri al largo dell'isola di Sant'Antioco in Sardegna. I dispersi da gennaio a novembre 2017 (dati Unhcr) risultano 3.111, di cui ...

Emirates : profitti in calo nel semestre - a pesare il rialzo dei prezzi del greggio : Calano i profitti del gruppo Emirates nei primi sei mesi dell'anno e questo per colpa "del significativo aumento dei prezzi del petrolio, +37%, e da movimenti sfavorevoli delle valute in alcuni ...

Amazon - assunzioni in calo : la colpa è dei robot : Amazon è sicuramente lo store online più conosciuto e usato dalla maggior parte della popolazione mondiale, soprattutto per il grande servizio che dà al cliente. Avvicinandoci al periodo natalizio e soprattutto al Black Friday, Amazon leggi di più...

Pesa il calo dei ricavi e Tod's cede il 10% : Marcello Astorri La Borsa non perdona a Tod's i risultati deludenti delle vendite nei primi 9 mesi del 2018: il titolo ieri ha perso il 10,8%, chiudendo a un valore di 48,7 euro, ai livelli di ...

Giù l'indice dei titoli bancari in Italia - -1 - 73% - - in forte calo BPER : Scambi al ribasso per il comparto bancario a Piazza Affari , mentre è debole l' EURO STOXX Banks . Il settore bancario Italiano ha aperto a 8.312,89 in diminuzione di 143,78 punti rispetto alla ...

FSI-USAE alla Camera dei Deputati al Parlamento Legale Internazionale. A rappresentare la Sicilia calogero Coniglio : "In questi anni tanti studenti, uomini di ogni settore politico culturale, esponenti del mondo ecclesiale ed istituzionale, magistrati e ministri hanno contribuito positivamente alla crescita e alla ...

Istat - disoccupazione in calo dal 2017 : è al 10 - 1%. Aumenta l'età dei lavoratori : Tennde verso l'alto il tasso di disoccupazione a settembre risale di 0,3 punti percentuali su agosto al 10,1%. Lo rileva l'Istat nella nota flash su occupati e disoccupati. Rispetto a...

Italia - sale la fiducia dei consumatori. Ancora in calo sentiment imprese : A ottobre 2018 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori da 116,1 a 116,6 . Lo rivela l' Istat che evidenzia come invece l'indice composito del clima di fiducia delle ...

