Il Black Friday della sanità pubblico | adesioni al 90% allo sciopero dei medici

Dal Black Friday al Giving Tuesday - la giornata del dono : Dopo il Black Friday e Cyber Monday arriva il Giving Tuesday. Nato nel 2012 negli Stati Uniti come risposta alla spinta consumistica, il #GivingTuesday è il martedì del dono. Un giorno in cui tutte le persone sono incoraggiate a donare e partecipare a progetti di solidarietà. In pochi anni il #GivingTuesday è diventato un movimento mondiale condiviso e diffuso su tutti i social media, tanto che l’edizione del 2017 ha raggiunto più di 150 Paesi ...

Dal Black Friday al Giving Tuesday - la giornata del dono : '#GivingTuesday è un'occasione straordinaria per generare una vera e propria ondata di solidarietà in tutto il mondo e siamo fiduciosi che anche l'Italia voglia dare il proprio contributo alla ...

Valigie di qualità per viaggi di vacanza : le migliori offerte del Black Friday : viaggiare e vivere nuove avventure è sempre emozionante. Quando si pianifica un viaggio, normalmente si pensa a quale bagaglio si dovrà portare con sé. La valigia ideale dovrebbe essere quella che soddisfa tutti i bisogni personali. Se si sta cercando una valigia personalizzabile, in più, bisogna essere pronti a spendere qualche soldo in più; a volte, selezionare le migliori Valigie può essere un po’ fastidioso. Fortunatamente con le offerte del ...

Black Friday - Greenpeace porta un pacco regalo di rifiuti in centro a Milano : “Simbolo della cultura usa e getta” : Un enorme pacco regalo composto da rifiuti recuperati in plastica usa e getta: con questa installazione, comparsa questa mattina in centro a Milano, Greenpeace protesta contro il Black Friday. Sul fiocco che chiude il pacco, posizionato in corso Vittorio Emanuele, una delle vie dello shopping milanese, c’è scritto ‘il regalo che il pianeta non vuole’, mentre alcuni volontari reggono cartelli che dicono ‘Il pianeta non è ...

Samsung sconta del 25% i prodotti del suo shop online per il Black Friday : Anche Samsung aderisce al Black Friday di oggi, 23 novembre, scontando del 25% tutto il catalogo del suo shop online: le offerte riguardano tutte le categorie di prodotti disponibili sul sito, smartphone, tablet Android e wearable compresi. L'articolo Samsung sconta del 25% i prodotti del suo shop online per il Black Friday proviene da TuttoAndroid.

Black Friday Italia : tutte (ma proprio tutte) le migliori offerte e promozioni : Oggi 23 novembre è ufficialmente il Black Friday 2018 con tutte le migliori offerte su migliaia di prodotti sia nei negozi online sia in quelli fisici. Tuttavia, il trend di quest’anno, in parte derivato dal 2017, è quello non tanto di un’unica giornata quanto di un’intera settimana di promozioni partita lo scorso lunedì, che vedrà il proprio apice oggi e andrà a concludersi con il Cyber Monday del 26 novembre ...

Inconsistente il Black Friday Apple 2018 ufficiale : molto meglio quello Samsung : Più di qualcuno ha atteso con ansia il Black Friday Apple ufficiale partito sul sito del brand di Cupertino oggi 23 novembre, aspettandosi dignitosi sconti su iPhone e iPad. Purtroppo però la realtà dei fatti è ben diversa e dovremmo invece soffermarci sulla sola quantità e tipologia di carte regalo fornite in omaggio dal produttore. Ben altro discorso invece riguarda le proposte del concorrente Samsung che punta su reali e anche interessanti ...

Black Friday e Cyber Monday per Dazn : fino a lunedì 6 mesi di abbonamento a 29 - 99 € : Saranno un Black Friday e un Cyber Monday da non perdere per gli appassionati di sport: abbonamento a prezzo scontato su Dazn. L'articolo Black Friday e Cyber Monday per Dazn: fino a lunedì 6 mesi di abbonamento a 29,99 € è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

E' il Black Friday... che shopping sia! : Il tanto atteso e pubblicizzato Black Friday è arrivato. Saranno circa 180 mila, più di uno su quattro, i negozi in tutta Italia che offriranno sconti e riduzioni in onore della giornata di shopping ...

Offerte videogiochi Black Friday 2018 di Euronics - tanti sconti da cogliere al volo : Indubbiamente tante le Offerte videogiochi Black Friday 2018, per un appuntamento che, da svariati anni a questa parte, si appresta a essere un momento imprescindibile per tutti coloro che cercano il meglio a prezzo scontato. Tra le Offerte videogiochi Black Friday 2018 non poteva mancare ovviamente Euronics: il colosso dedito all'elettronica si presenta all'appuntamento successivo al Giorno del Ringraziamente americano con una serie di proposte ...

Black Friday piace a 12mln di italiani : 11.14 Sembra avere attecchito anche in Italia il Black Friday, la giornata di super sconti nata in Usa e arrivata nel resto del mondo soprattutto grazie al web. Nei dati Swg-Confesercenti, sono pronti ad approfittarne 12 milioni di italiani, con spesa pro capite di 110 euro. Tecnologia (43%),moda (29%),elettrodomestici (26%),articoli per la casa(18%) e viaggi (8%) i preferiti.Il 54% compra i regali di Natale.Il 45% acquisterà in un negozio ...

Il Play Store ci propone per il Black Friday un sacco di offerte su app e giochi Android : Sono più di 100 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 30 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per celebrare il Black Friday? L'articolo Il Play Store ci propone per il Black Friday un sacco di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Black Friday : quale migliore occasione per comprare l’abito per le feste? : H&MTopshopVero ModaTWINSET MilanoDondupRinascimentoMoschinoSandro ParisElisabetta Franchiottod'AmeAsos& Other StoriesTally WeijlManganoOVSMangoMax & Co.Amatissimo negli Stati Uniti, dove le persone passano addiritura la notte in coda per essere tra i primi ad accederene nei negozi appena aprono le porte la mattina seguente, e ormai da qualche anno attesa abitudine anche in Italia, il Black Friday è diventato uno degli appuntamenti ...

Fifa 19 Ultimate Team Black Friday e Cyber Monday : tutto quello che devi sapere! : Come accade ormai da qualche anno anche stavolta EA Sports promuoverà una serie di iniziative su Fifa 19 Ultimate Team sia in occasione del cosiddetto Black Friday, venerdì 23 novembre, che in occasione del Cyber Monday, lunedì 26 novembre. Black Friday Fifa 19 – Segui il liveblog in diretta Black Friday: che cos’è? Come riporta Wikipedia: […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Team Black Friday e Cyber Monday: tutto quello che devi sapere! ...