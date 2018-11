Il 26 novembre la sonda InSight inviata dalla Nasa atterrerà su Marte

Il sondaggio politico di lunedì 19 novembre 2018 : Si amplia la forbice tra gli alleati di governo che insieme continuano a sfiorare il 60% dei consensi. La Lega guadagna è al 32,7%, in pratica guadagna l'1% perso dai Cinquestelle, al 26, 4%,. Pd di ...

Il sondaggio politico di lunedì 12 novembre 2018 : La Lega guadagna l'1,3% e sale al 31,7%, staccando i Cinquestelle, -0.8%, di oltre 4 punti. Partito ddemocratico in crescita appena sopra quota 18%. Perdono consenso Forza Italia e Fratelli d'Italia -

