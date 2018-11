Ibra-Milan | le ultime news da Gianluca Di Marzio | tutto dipende dai rossoneri

Milan - Ibrahimovic allo scoperto sul possibile ritorno : “la mia volontà non è un segreto” : Zlatan Ibrahimovic ha parlato dell’ipotesi di approdo al Milan nel mese di gennaio, il mercato si accende in casa rossonera “ritorno al Milan? C’è interesse. Però starei bene anche un altro anno qui a Los Angeles. Che il Milan mi piaccia non è un segreto. Al Milan mi hanno trattato bene: arrivavo da Barcellona dove avevo vissuto la tristezza e a Milano mi hanno restituito il sorriso. Volevo sdebitarmi. Milan sì o no? Non dico ...

Milan - Tardelli boccia Ibrahimovic e Pato : 'Sono perplesso' : Marco Tardelli , ex centrocampista di Inter e Juventus , campione del mondo nel 1982, scrive su La Stampa del possibile ritorno al Milan di Ibrahimovic e Pato : 'Quando leggo che si vuole migliorare l'attacco con Pato ed Ibrahimovic, rimango perplesso e non riesco ad ...

Milan - il procuratore D’Amico : “Ecco cosa mi hanno detto i Galaxy su Ibra” : I rumors di mercato non si fermano e vogliono sempre di più Zlatan Ibrahimovic al Milan. Gattuso e tifosi sognano l’arrivo dello svedese nella sessione di gennaio, nel frattempo il procuratore Fifa Andrea D’Amico ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Calciomercato.it D’Amico ha risposto subito alle domande su Ibrahimovic, affermando di aver parlato con la […] L'articolo Milan, il procuratore D’Amico: ...

Ibra-Milan - Raiola detta le condizioni dell'affare : nella trattativa il rinnovo di Abate : "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Questi erano solo alcuni versi di una delle più belle canzoni del cantautore romano Antonello Venditti, i quali descrivono in maniera molto perfetta lo stato d'animo attuale dei tifosi rossoneri sulla vicenda inerente Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese con la maglia del Milan ha giocato per due stagioni, dal 2010 al 2012, mettendo a segno 42 reti tra campionato e Champions League e ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ha detto sì : i dettagli sull’accordo e gli ultimi nodi da sciogliere : Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo placet al trasferimento al Milan nel mese di gennaio, il calciatore svedese adesso attende un segnale Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan, affare che subisce dunque una forte accelerata anche se non può ancora essere dato per fatto. Il calciatore svedese, consigliato dal suo mentore Raiola, ha accettato la proposta rossonera per un contratto di sei mesi a 2 milioni di euro, con la possibilità di ...

Calciomercato Milan - la rivelazione di Galliani su Ibrahimovic : “Sono convinto - Zlatan…” : La trattativa per il ritorno di Ibrahimovic al Milan è il tema caldo dell’ultimo periodo e, col passare dei giorni, l’esito positivo della stessa sta progressivamente diventando qualcosa di verosimile. Ad aggiungere segnali positivi ci ha pensato anche l’ex ad rossonero Adriano Galliani, che sulle pagine di Tuttosport ha detto: “Ibrahimovic torna al Milan? Dico sì. L’ho letto, saputo e sono convinto, Zlatan torna in ...

Milan - Ibrahimovic non è più un’utopia : impresa di mercato possibile? : Dopo tutti gli infortuni che stanno decimando i rossoneri, ora Gattuso e la dirigenza sono alla ricerca di un colpo che potrebbe infiammare la piazza. Ibra-Milan —-> tutti i dettagli di un’operazione possibile Chi meglio di Ibrahimovic? Lo svedese ha terminato il campionato con il Los Angeles Galaxy e potrebbe tornare per 6 mesi a […] L'articolo Milan, Ibrahimovic non è più un’utopia: impresa di mercato possibile? ...

Che se ne fa il Milan di Ibrahimovic? : L’eccitazione del calciomercato virtuale C’è un po’ di eccitazione, a Milano, per le notizie che rivorrebbero Ibrahimovic al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni sulle trattative dei rossoneri, Leonardo starebbe pensando al grande ritorno del centravanti svedese, 37 anni, reduce da un’esperienza in Major League Soccer, con la maglia dei Los Angeles Galaxy. In questo racconto breve, c’è tutto quello che non ci ...

Clamoroso - Ibrahimovic-Sampdoria : i blucerchiati beffano il Milan? : Ibrahimovic-Sampdoria- Un colpo di scena assoluto che potrebbe portare Zlatan Ibrahimovic a vestire la maglia della Sampdoria. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, l’attaccante svedese, nel mirino del Milan ormai da diverse settimane, sarebbe rientrato nei piani anche di Ferrero. Un blitz totale che potrebbe spiazzare il Milan e che potrebbe portare […] L'articolo Clamoroso, ...

Dalla violenza sulle donne ad Ibrahimovic al Milan - Galliani dice la sua : “farebbe bene al campionato italiano” : Adriano Galliani torna a parlare del Milan e della possibilità del grande ritorno di Ibrahimovic “Ibrahimovic al Milan? Mi sono ripromesso di non parlare di Milan anche se sono un tifoso pazzo del Milan. Certo, io sono legato a Ibrahimovic, in quei due anni abbiamo vinto uno scudetto, una supercoppa Italiana e un secondo posto. Ibra è un giocatore straordinario e un trascinatore dei suoi compagni. Credo che tutti i campioni alzino il ...

Milan - Galliani : "Ibrahimovic farebbe crescere il valore della Serie A" : Intervenuto a Rai Radio 1 Sport , l'attuale a.d. del Monza ha anche parlato del possibile ritorno dello svedese a Milanello: 'Credo che tutti i campioni alzino il livello del campionato. L'operazione ...

Milan - i tifosi attendono Ibrahimovic : missione Champions affidata allo svedese : Dopo tutti gli infortuni che stanno decimando i rossoneri, ora Gattuso e la dirigenza sono alla ricerca di un colpo che potrebbe infiammare la piazza. Ibra-Milan —-> tutti i dettagli di un’operazione possibile Chi meglio di Ibrahimovic? Lo svedese ha terminato il campionato con il Los Angeles Galaxy e potrebbe tornare per 6 mesi a […] L'articolo Milan, i tifosi attendono Ibrahimovic: missione Champions affidata allo ...