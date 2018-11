I politici e le foto ' inopportune'

Tap - la rabbia dei grillini contro M5S : a Melendugno bruciate tessere elettorali e foto dei politici : Gesto forte di alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap a San Foca di Melendugno (Lecce) hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei...

Tap - a Melendugno bruciate le foto di ministri e politici M5s : “Devono dimettersi tutti. Le bugie sono troppo grosse” : Alcuni attivisti che partecipano alla manifestazione No Tap a San Foca di Melendugno (Lecce) hanno bruciato le proprie tessere elettorali e le foto che ritraevano i volti dei parlamentari del M5s eletti in Salento, compresa quella del ministro del Sud, Barbara Lezzi, e il simbolo del Movimento pentastellato. Lo hanno fatto perché – hanno spiegato – si sentono traditi da coloro che aveva promesso in campagna elettorale che il gasdotto ...

