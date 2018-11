I Maneskin a Eurovision Song Contest? Svelato il sogno che passa per il Festival di

optimaitalia

(Di venerdì 23 novembre 2018)? Damiano David non nasconde il suo desiderio di partecipare alla manifestazione internazionale, cheper la vittoria aldi Sanremo. Sentiti da Radio Italia, Ihanno parlato del tour e dei progetti per il futuro, nei quali non manca ildi poter calcare un palco più prestigioso dopo la breve gavetta nei locali e la partecipazione a X Factor 11 nella squadra di Manuel Agnelli. A prendere la parola è il leader del gruppo, Damiano David, che si sbilancia anche su una dedica a Tiziano Ferro al quale indirizza il brano Immortale. Queste le sue parole nella recente intervista a Radio Italia. "Ci piacerebbe l’perché implica anche trionfare al. Sarebbe assolutamente una bella esperienza anche confrontarsi con un palcoscenico del genere con gran parte del top della discografia europea e vorrebbe ...