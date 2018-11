Huawei Mate 20 Pro risponde alla chiamata del test di JerryRigEverything | “presente” | ma

Huawei Mate 20 Pro - Galaxy S9 e molto altro in offerta nel Black Friday di eBay : Il Black Friday entra nel vivo e non possono certamente mancare le offerte di eBay, che vi fanno risparmiare fino al 60% con spedizione rapida e gratuita. L'articolo Huawei Mate 20 Pro, Galaxy S9 e molto altro in offerta nel Black Friday di eBay proviene da TuttoAndroid.

Il primo smartphone con display pieghevole di Huawei dovrebbe far parte della linea Mate : Secondo alcuni rumor lo smartphone pieghevole di Huawei farà parte della gamma Mate. L'articolo Il primo smartphone con display pieghevole di Huawei dovrebbe far parte della linea Mate proviene da TuttoAndroid.

Al fotofinish volantino Unieuro per Black Friday 2018 : Huawei Mate 10 Lite ed Honor 10 View super : Stiamo assistendo proprio in queste ore ad un rilancio finale, in vista del Black Friday 2018, grazie al volantino Unieuro. In questi giorni abbiamo già analizzato una serie di offerte disponibili online all’interno dello store della nota catena, ma oggi 22 novembre possiamo comprendere anche cosa ci aspetta negli store fisici, con una parentesi che in questa circostanza voglio dedicare in primo luogo a coloro che stanno cercando prodotti ...

Rilancio volantino Euronics Black Friday : occasioni Huawei Mate 20 Lite - iPhone X e 6S : Rilanciato il volantino Euronics alla vigilia del Black Friday 2018: il megastore blu cala le carte sul tavolo per quanto riguarda i vari gruppi di riferimento, in base alle diverse città prese in esame. Vi avevamo parlato in questo articolo delle offerte dedicate a Huawei P20 (in bundle con la Band 2 Pro al prezzo di 389.99 euro), Honor 9 Lite (149 euro) e Samsung Galaxy S9 (499 euro): quest'oggi vogliamo completare la rassegna dei prodotti in ...

Sconto totale sul volantino Mediaworld Black Friday : Huawei P20 Pro - Mate 20 Lite e iPhone XS veri affari : Quanto è davvero conveniente il volantino Mediaworld Black Friday in partenza oggi 22 e valido fino a domenica 25 novembre? Le occasioni nei negozi fisici della catena di elettronica non mancano e senz'altro riguardano tre smartphone: il Huawei P20 Pro, il Huawei Mate 20 Lite ma pure l'iPhone XS. Partiamo dalla promozione speciale dedicata al Huawei P20 Pro e ben in evidenza sul volantino Mediaworld Black Friday: il top di gamma da 6 GB di ...

Huawei Mate 20 - l’intelligenza artificiale al servizio dell’eleganza : Huawei ha deciso di realizzare lo smartphone perfetto per diventare il compagno preferito di tutti. Ha preso un bel bagaglio di intelligenza artificiale, tre fotocamere potentissime e una batteria praticamente infinita, li ha messi insieme e ha confezionato Huawei Mate 20, l’ultimo arrivato tra gli smartphone top di gamma del brand asiatico e rappresentante numero uno della famiglia Mate 20, composta da altri due dispositivi: Huawei Mate ...

Mate X : ecco come potrebbe essere lo smartphone pieghevole di Huawei : Da quando Samsung ha presentato il prototipo del Galaxy F qualche tempo fa, in rete si è cominciato a parlare molto più spesso di smartphone pieghevoli. con molte aziende che stanno ovviamente lavorando a questo leggi di più...

Miglior top di gamma 2018 il nuovo Huawei Mate 20 - batteria e tempi di ricarica : Fareste un grave errore nel sottovalutare Huawei Mate 20, il fratello più economico del modello Pro, che racchiude il primo chipset a 7nm su sistema operativo Android, e che vanta una batteria da 4000 mAh, oltre che ad uno schermo LCD ad alta efficienza. Un mix che garantisce un'autonomia al di fuori del comune: proprio Huawei Mate 20, negli ultimi test svolti portati all'attenzione dal portale 'PhoneArena.com', si è aggiudicato il punteggio più ...

Dominanti Huawei P20 Lite e Mate 20 Lite con promozioni Wind : prezzo con 40 GB inclusi : Non si parla in modo esplicito di Black Friday 2018, a differenza di quanto avvenuto con le offerte Vodafone, ma oggi 19 novembre occorre concentrarsi assolutamente sulle promozioni Wind utili per acquistare determinati smartphone come Huawei P20 Lite e Huawei Mate 20 Lite. In effetti, per coloro che sono alla costante ricerca di opportunità con soluzioni rateali potrebbe trattarsi di una grossa opportunità. Soprattutto se a questa tipologia di ...

Com'è il Huawei Mate X - svelato lo smartphone pieghevole cinese : La Corea del Sud d'altronde sarà il primo paese al mondo a testare una rete 5G largamente diffusa entro la prima metà del 2019. Stando alle ultime indiscrezioni dopo aver svelato il progetto Huawei ...

Huawei Mate 20 Pro modalità ritratto per splendidi primi piani : Utilizza la modalità ritratto per splendidi primi piani con la fotocamera del telefono Android Huawei Mate 20 Pro. Ecco come si scattano foto fantastiche con il telefono Huawei.

Huawei Mate 20 Pro creare una cartella : Come fare una cartella su Huawei Mate 20 Pro per organizzare le applicazioni Inserire le app in una cartella raggruppare le applicazioni per tipo

Impareggiabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli : I possessori del Huawei Mate 20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3D Moderator che rende possibile la creazione di elementi 3D interattivi partendo da modelli come anche bambole e peluche. I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il Huawei Mate 20 Pro e il Mate 20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il Mate 20 standard). ...

Impareggabile Huawei Mate 20 Pro con l’app 3D Moderator per creare elementi interattivi dai giocattoli : I possessori del Huawei Mate 20 Pro, da questo momento in poi, potranno beneficiare di un ulteriore plus legato al loro telefono. Il produttore ha appena lanciato l'app 3D Moderator che rende possibile la creazione di elementi 3D interattivi partendo da modelli come anche bambole e peluche. I device che godranno della rivoluzionaria novità sono il Huawei Mate 20 Pro e il Mate 20 RS Porsche Edition (resta invece fuori il Mate 20 standard). ...