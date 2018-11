Higuain | ricorso respinto | due giornate di squalifica

Milan - respinto il ricorso per Higuain : restano due giornate di squalifica : Nulla da fare per l'attaccante rossonero, per il quale sono state confermate le due giornate di squalifica. Il Pipita salterà le gare con Lazio e Parma. L'articolo Milan, respinto il ricorso per Higuain: restano due giornate di squalifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - respinto il ricorso per Higuain : restano le due giornate di squalifica : Gonzalo Higuain si era presentato fiducioso, a Roma, davanti alla Corte d'Appello Federale che doveva ridiscutere la squalifica di due giornate rimediate dall'argentino nel match contro la Juventus. L'ira del Pipita aveva portato l'arbitro Mazzoleni ad estrarre il cartellino rosso per le eccessive e veementi proteste, con il Giudice Sportivo che aveva poi sanzionato il suo comportamento con due turni di stop contro la Lazio di Inzaghi e il Parma ...

