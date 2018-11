eurogamer

: Helheim è il nuovo hack n' slash first party dello studio italiano 34BigThings - Eurogamer_it : Helheim è il nuovo hack n' slash first party dello studio italiano 34BigThings -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Tramite un post sul loro sito ufficiale, il team indipendentedi(autori di Redout) hanno annunciato la pubblicazione del loro primo titoloCome possiamo leggere sul sito, parliamo di un classicon'con elementi da bullet hell, ecco come viene descritto il gioco:"Come Dea della morte, Hella, dovrai riconquistare il tuo regno sconfiggendo chiunque sulla tua strada. Usa la tua spada per uccidere i nemici con i loro stessi proiettili e ricorri a poteri sovrumani per annientarli."Read more…